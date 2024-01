Isaac Romero "ilusiona" a Quique: "Necesitamos gente con ganas, hambre y gol"

En la previa del Sevilla-Alavés, Quique ha depositado toda su confianza en el ascenso de Isaac Romero al primer equipo. "Con Isaac tenemos ilusión, nos hemos puesto al día de su historia reciente en el club y necesitamos gente con ganas, con hambre y con gol y este chico representa todo este tipo de cosas", ha comentado.

Respecto al fichaje del centrocampista francés Lucien Agoumé, el técnico ha indicado que "ha llegado muy bien. Su relación con el grupo es buena, habla castellano. Eso me preocupa siempre mucho, que se entienda con el grupo. Si no entiende al grupo, cómo me va a entender a mi. Tiene un físico extraordinario y está preparado. Va a ayudar mucho".

Sobre el partido ante el Alavés, rival directo de los sevillistas en la clasificación, el preparador madrileño apuesta por su primer triunfo en Nervión. "La plantilla quiere. Deseo que mañana ganemos y que el equipo se venga arriba, porque sé que estando arriba tenemos mucho. Hay que llegar a ese estado y no se llega de un día para otro. Ojalá entremos dentro del plan de partido que queremos y estar mucho tiempo en él. Lo mejor será ganar para entender, aprender y volver a ganar", ha afirmado.