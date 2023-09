Haro cree que Tebas "no estuvo oportuno" sobre Luiz Henrique

La pasada semana, Tebas comentó que Luiz Henrique es "un jugador marcado y así es imposible venderlo. Está marcado porque está investigado y creo que no ha podido ir ni a la selección Sub-23 de Brasil, si no me equivoco. El Betis ha perdido un activo. Si no, estaba en la lista de los que podrían haber sacado y vendido”.

En el aeropuerto, antes de partir hacia Glasgow con la expedición del Betis para el debut en la fase de grupos de la Europa League, Ángel Haro ha contestado a Javier Tebas. "No me gustaron las declaraciones. Creo que Javier no estuvo oportuno con ese tipo de declaraciones porque no hay elementos suficientes para valorar y decir con tanta contundencia que el jugador está marcado. Cuando tengamos algún tipo de notificación oficial, se podría decir, pero no me gustó", ha afirmado el presidente verdiblanco, que ha comentado que le ha hecho llegar su malestar al propio Tebas.

Respecto a la investigación que atañe a Luiz Henrique con un caso de apuestas ilegales en la que se relaciona también al Paquetá, jugador del West Ham, Haro ha expresado que "el Betis sigue sin tener ningún tipo de noticia oficial y yo creo que tenemos que ser todos muy respetuosos porque estamos hablando de la vida, del futuro de un jugador, un jugador todavía joven. Hasta que no tengamos ningún tipo de noticia, y no hay noticias oficiales... Nos hemos interesado, pero no llega nada oficial y hay que respetar al jugador"