Gcía. Plaza: "Aún no está hecho, es mentira"

El técnico madrileño ha insistido que "no estamos salvados. Ahora solo hay Real Madrid y Real Madrid. Otro manicomio en nuestro estadio y sacar el partido adelante. No podemos relajarnos ni un minuto. Necesitamos a todo el mundo, el domingo tenemos que ir a full para conseguir la permanencia". Eso sí, aunque el rival no se juegue nada y tenga varios incendios activos, Plaza ha comentado que "ellos son de los mejores jugadores del mundo y aún tú estando bien un jugador te gana solo, aunque no les ha salido la temporada como querían. Te enchufan dos sin darte cuenta y adiós el partido. Si no hacemos un gran partido, perderemos. Nos cuesta ganar un mundo a cualquiera. Ojalá podamos enlazar la cuarta victoria seguida y que signifique conseguir el objetivo, pero para ello debemos seguir en el mismo modo de supervivencia del que venimos".
García Plaza ha subrayado que sus jugadores se han repuesto a resultados adversos y a partidos en los que empezaban ganando, aplaudiendo su capacidad de reacción. "En Pamplona vi que estos jugadores llorando y eso significa que tenían alma y que les estaba doliendo. Hay que hacer las cosas así para que nos sonría el fútbol. El día del Espanyol el fútbol nos la devuelve. Tenemos que ser capaces de terminar el ciclo y de mirar al futuro con optimismo. Hay que ganar o sumar, nada me descentra de eso, no está hecho".
Por otro lado, el míster fue preguntado por la inminente venta del club a Sergio Ramos y los inversores americanos, pero no quiso mojarse. "Uno no es ajeno a nada pero he dicho que no quiero saber nada, que no me cuente nadie nada. Sólo quiero estar centrado en el partido. De mí depende lo que pase ahí. He dicho que no me cuenten nada. Sólo quiero pensar en el Real Madrid", declaró.