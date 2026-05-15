Pide que nadie se relaje

Gcía. Plaza: "Aún no está hecho, es mentira"

La salvación del Sevilla es virtual, pero no real. Las matemáticas aún no dicen que el equipo nervionense esté seguro el año que viene en primera. Pero lo cierto es que ya es muy difícil que descienda. Aunque sea difícil, el entrenador se ha encargado, y hace bien, en recordar que "el fútbol es muy caprichoso" y que "es mentira que esté hecho. Está cerca, pero no está hecho".

Carlos Hidalgo

Madrid |

Gcía. Plaza: "Aún no está hecho, es mentira"
Gcía. Plaza: "Aún no está hecho, es mentira" | sevillafc.es

El técnico madrileño ha insistido que "no estamos salvados. Ahora solo hay Real Madrid y Real Madrid. Otro manicomio en nuestro estadio y sacar el partido adelante. No podemos relajarnos ni un minuto. Necesitamos a todo el mundo, el domingo tenemos que ir a full para conseguir la permanencia". Eso sí, aunque el rival no se juegue nada y tenga varios incendios activos, Plaza ha comentado que "ellos son de los mejores jugadores del mundo y aún tú estando bien un jugador te gana solo, aunque no les ha salido la temporada como querían. Te enchufan dos sin darte cuenta y adiós el partido. Si no hacemos un gran partido, perderemos. Nos cuesta ganar un mundo a cualquiera. Ojalá podamos enlazar la cuarta victoria seguida y que signifique conseguir el objetivo, pero para ello debemos seguir en el mismo modo de supervivencia del que venimos".

García Plaza ha subrayado que sus jugadores se han repuesto a resultados adversos y a partidos en los que empezaban ganando, aplaudiendo su capacidad de reacción. "En Pamplona vi que estos jugadores llorando y eso significa que tenían alma y que les estaba doliendo. Hay que hacer las cosas así para que nos sonría el fútbol. El día del Espanyol el fútbol nos la devuelve. Tenemos que ser capaces de terminar el ciclo y de mirar al futuro con optimismo. Hay que ganar o sumar, nada me descentra de eso, no está hecho".

Por otro lado, el míster fue preguntado por la inminente venta del club a Sergio Ramos y los inversores americanos, pero no quiso mojarse. "Uno no es ajeno a nada pero he dicho que no quiero saber nada, que no me cuente nadie nada. Sólo quiero estar centrado en el partido. De mí depende lo que pase ahí. He dicho que no me cuenten nada. Sólo quiero pensar en el Real Madrid", declaró.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer