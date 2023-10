Claudio Bravo, en Onda Cero: “Nos falta finura, pegada y ser más sólidos“

Respecto a la situación del equipo tras nueve jornadas de Liga y dos partidos de Europa League, Claudio Bravo ha señalado que “siendo sinceros, no es donde esperábamos estar. Esperamos estar siempre mucho más arriba. Nuestra expectativa desde el principio es la de estar en posiciones altas, no en la que estamos hoy en día. No nos genera comodidad estar ahí por el trabajo que veníamos haciendo, por el potencial que tenemos, pero los otros equipos también compiten. Hay que estar más pendientes y trabajar mejor”.

El cancerbero chileno es autocrítico con el juego del equipo. “Nos falta esa finura, nos falta esa pegada final. Nos falta también ser más sólidos en momentos donde lo necesitas. En líneas generales ese día (en Vitoria) generamos muy poco, no tuvimos tantas ocasiones como para llevarnos el encuentro y, quiera o no, eso te hace exigirte mucho más, estar más pendiente de los detalles y rescatar puntos que sobre el papel teníamos pensado que no se nos iban a escapar”, ha comentado.

Preguntado por si ve a Pellegrini preocupado por la ausencia de efectivos atrás, Bravo indica que “sí existe cierto grado de preocupación sobre todo con el tema de las lesiones. Eso no nos ha dejado tener esa tranquilidad como plantel de cara a tener todo el grupo en condiciones para poder entrenar y competir. Se lesiona uno, vuelve otro… Esto ha sido un ir y venir y esas cosas te terminan dañando. Pero sabemos el potencial que tenemos y el míster es el que menos preocupado está y nos da esa confianza y esa calma porque la experiencia de él entra en juego en estas situaciones. Hay que tener tranquilidad y confiar en cada compañero, en el grupo, en lo que se está trabajando”.

El guardameta chileno afronta su cuarta temporada en el Betis. ¿La última? “Cuando me tocó venir aquí, vine con la sensación de aprovecharlo al máximo. Vine por una y esta es mi cuarta temporada aquí. Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no me toca hacerlo. Si es hasta junio, no pasa absolutamente nada. Si existe otra temporada más y la situación en cuanto a lo personal sea buena y mi rendimiento acompañe, ¿por qué no? Eso lo vamos a ver de aquí a junio”, responde.

Por último, Bravo se ha referido a su ausencia de la selección chilena en la última convocatoria de Eduardo Berizzo. Para el de Viluco, “cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer. Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple. Hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un mundial”.