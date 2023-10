Castro no da tregua al Barça: "No podemos consentir estas barbaridades"

Castro ha explicado porqué el Sevilla plantó al Barça. "Los dirigentes de LaLiga, a los que nos ha costado tanto trabajo que la marca sea tan potente en el mundo, no podemos consentir estas barbaridades. Hay que limpiarlo por la propia competición. Hasta ahora no ocurrido nada, pero supongo que la ley seguirá su curso. Ha habido pagos y eso es suficiente para que lo rechacemos y lo digamos". El presidente sevillista ha respondido a la ruptura de relaciones por parte del Barça hacia a su club comentando que "en el comunicado de vuelta, dice Laporta que en LaLiga lo explicó todo. Allí no dijo nada, solo que ya se vería que son inocentes, sin más explicaciones. Alzaremos la voz sin temor a consecuencias porque es una convicción. El juez, que diga lo que sea, pero tenemos que alzar la voz. En LaLiga todo el mundo les ha afeado esto y son consientes. A mí me parece más justo y más honrado decirlo, en vez de hacer como que no pasa nada en el palco. Me preocupa bastante menos la ruptura de relaciones que el propio problema. Es muy grave pagarle a un árbitro. ¿Para qué?".

Respecto a la ausencia de respaldo por parte de otros clubes a la postura del Sevilla, Pepe Castro ha indicado que "públicamente, he recibido muchos apoyos de clubes de Primera y Segunda. Tenemos una convicción clara y entendemos que esas prácticas no se pueden realizar. No hay sentencia firme, pero si están imputados es por algo y esos pagos se han hecho. Hacer pagos a árbitros no habla bien de la limpieza de la competición y todos tenemos que luchar por el respeto a la competición y a sus aficionados. El otro día entendimos que era un asunto muy grave que se paguen 7,5 millones de euros a un responsable arbitral".