Caparrós, 'Banquillo de Oro': "Mi mejor título es ser sevillista"

En un acto multitudinario celebrado en el antepalco del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, jugadores, entrenadores y directivos, tanto de la época actual como de anteriores, ligados al técnico, Joaquín Caparrós ha recibido su merecido homenaje tras décadas de sevillismo derrochado tanto dentro como fuera del césped.

Tras recibir el 'Banquillo de Oro' de manos del presidente del Sevilla, Pepe Castro, Caparrós ha rematado su intervención de la siguiente forma: "Aquí estoy orgulloso y feliz por recibir este Banquillo de Oro de mi Sevilla FC. Alguna que otra vez me han preguntado si me queda una espinita clavada por no haber ganado un título con mi Sevilla FC… me hubiera encantado hacerlo… Pero que nadie se confunda… El mejor título me lo dio Antonio Caparrós Infante… Mi mejor título es ser sevillista. Voy terminando. Esta sangre, mi sangre, sigue siendo y será por siempre roja y blanca. Y esto, donde estamos, le pese a quien le pese seguirá siendo Sevilla. Y en Sevilla, ya lo sabéis, ¡En Sevilla hay que mamar! ¡Muchas gracias y viva el Sevilla!".