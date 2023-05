Bravo y el reto de ganar un derbi liguero

Para Claudio Bravo, el Sevilla es "un rival fuerte, un rival que viene últimamente haciendo las cosas bien. Tuvieron momentos delicados en Liga, están bastante bien en UEFA, con un objetivo próximo, pero no podemos preocuparnos del rival, sino de lo nuestro".

Tras dos triunfos sonados ante Athletic y Rayo Vallecano, el objetivo europeo parece casi certificado para los verdiblancos. No obstante, el portero chileno no quiere bajar la guardia. "En el fútbol, si no tienes el objetivo en la mano, te puedes quedar sin nada. Ha pasado. Parece que lo has conseguido y te quedas sin nada. Lo tenemos que saborear cuando lo consigamos. No hemos conseguido nada más que dos triunfos. Quedan partidos como el de este fin de semana ante el Sevilla", ha comentado en los medios oficiales del club.