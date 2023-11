El Betis retomará el trabajo con nueve ausencias

Tras el empate logrado en el Sánchez-Pizjuán, que alarga la racha del Betis hasta doce partidos consecutivos sin perder, los verdiblancos ya apuntan al partido ante la Unión Deportiva, que se disputará en el Villamarín el próximo domingo 26 de noviembre.

Todas las miradas están puestas ahora en Rui Silva. Pellegrini indicó que el guardameta portugués estaría disponible tras el parón FIFA. Si no llega a tiempo, Fran Vieites repetirá en la portería verdiblanca, ya que Claudio Bravo no podrá jugar hasta 2024. Sabaly y Bartra son las otras ausencias por lesión.

En cuanto a los internacionales, cinco jugadores no podrán entrenar con el Betis en los próximos días: Chadi Riad, Pezzella, Guido, Abde y Assane Diao.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ha vuelto a convocar a Pezzella y Guido Rodríguez para los dos amistosos que disputará la albiceleste en su territorio ante Uruguay (madrugada del jueves 16 al martes 17 de noviembre, 1.00 AM, hora española) y Brasil (madrugada del martes 21 al miércoles 22 de noviembre, 1.30 AM, hora española). Previsiblemente, ambos no podrán ejercitarse a la órdenes de Pellegrini hasta dos días antes del encuentro ante la UD Las Palmas.

Santi Denia también ha vuelto a confiar de nuevo en el canterano Assane Diao para la selección Sub 21. Es su segunda convocatoria consecutiva con la 'Rojita'. España disputará dos partidos clasificatorios para la Eurocopa Sub 21 ante Hungría (viernes, 17 de noviembre, 21 horas) y Bélgica (martes, 21 de noviembre, 20 horas).

En cuanto a los marroquíes, Ez Abde jugará con la absoluta ante Tanzania (martes, 21 de noviembre, 20 horas). Sólo disputará un partido, tras la retirada de Eritrea de las eliminatorias africanas. Por su parte, Chadi Riad ha sido citado para dos amistosos con la Sub 23: ante Dinamarca Sub 21 (jueves, 16 de noviembre. 15 horas) y Estados Unidos Sub 23 (martes, 21 de noviembre, 15 horas).