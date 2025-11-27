El Betis quiere meterse en el Top 8... mirando de reojo al derbi

El Betis a pesar de no haber conseguido el triunfo en ninguno de sus dos últimos partidos, llega en dinámica positiva, encadenando cinco duelos invicto. Además, viene de ganar dos de sus tres últimos partidos como local, uno de ellos en Liga Europa ante el Lyon (2-0), un triunfo de prestigio que les colocó con ocho puntos, los mismos que el octavo clasificado.

Eso sí, la alineación de Manuel Pellegrini estará marcada por el derbi sevillano del próximo domingo, uno de los choques más importantes de la temporada para los vediblancos. El que casi con seguridad estará será el brasileño Antony, que no podrá estar en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la expulsión que sufrió ante el Girona. Así, el Betis contará con una de sus principales armas ofensivas, que ya demostró con un gol ante el Lyon y gol y asistencia frente al Nottingham Forest que se le dan bien los partidos europeos en casa.

Además, ante la baja por lesión de Giovani Lo Celso, Isco podría contar con su primera titularidad de la temporada tras regresar el pasado domingo ante el Girona tres meses después de lesionarse de manera estelar. Poco más de media hora le bastó al malagueño para dejar su sello en forma de asistencia. Mientras, arriba, la baja por gripe de Cédric Bakambu podría dar sus primeros minutos de inicio en la Liga Europa al Cucho Hernández.

Por su parte, los neerlandeses llegan a Sevilla necesitados de puntos pero con una buena dinámica en las últimas semanas, que le han permitido sumar dos triunfos y dos empates en sus últimos cuatro partidos. La mala noticia para el técnico neerlandés Ron Jans es que no podrá contar con su portero titular, el griego Vasilis Barkas, expulsado ante el Oporto. Sin embargo, recupera a su hombre más peligroso en ataque, el delantero Victor Jensen, autor de ocho tantos en los primeros nueve partidos de la temporada, antes de caer lesionado.