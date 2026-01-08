COPA DEL REY

El Betis pasó en cuatro de las cinco eliminatorias ante el Elche

El Elche se enfrentará por quinta vez en la historia de la Copa del Rey al Real Betis, equipo al que solo ha logrado eliminar del torneo en una ocasión.

Onda Cero Sevilla | EFE

Sevilla |

Sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles en Las Rozas (Madrid).
Sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles en Las Rozas (Madrid). | Agencia EFE

La eliminatoria, que se disputará a partido único en el estadio del conjunto sevillano, tuvo su primer precedente en la temporada 1934-35, en una ronda previa que se saldó con victoria bética por 5-0.

El segundo enfrentamiento entre ambos equipos, correspondiente a los octavos de final del torneo, se produjo en la temporada 1959-60, con los dos conjuntos en Primera División. Tras dos empates, 4-4 en Elche y 2-2 en Sevilla, fue necesario un partido de desempate, en el que el conjunto ilicitano se impuso por 6-4 en el estadio Santiago Bernabéu.

Ambos equipos volvieron a cruzar sus caminos en la cuarta ronda del torneo del curso 1993-94, con victoria del Elche en el partido de ida (2-1) y goleada del Betis en la vuelta (5-0).

El último duelo copero se remonta a los dieciseisavos de final de la Copa 2007-08. En el partido de ida, disputado en el estadio Martínez Valero, el Elche, dirigido entonces por David Vidal, empató a uno, mientras que en la vuelta el Betis certificó su clasificación con una clara victoria por 3-0.

