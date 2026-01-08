"BENDICE" LA OPCIÓN RAMOS

Alexis Sánchez: "Hace falta calma"

El Sevilla FC pasa por una situación inestable en lo institucional y en lo deportivo. Respecto a lo segundo, uno de los veteranos de la plantilla, Alexis Sánchez, ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes de la plantilla, a los que pide "calma y continuidad".

José Manuel Jiménez

Sevilla |

El defensa del Levante Adrián De la Fuente "Dela" controla la pelota ante Alexis Sánchez.
El defensa del Levante Adrián De la Fuente "Dela" controla la pelota ante Alexis Sánchez. | Agencia EFE

Para Alexis, "hay que tener constancia, nos falta más continuidad en que cada jugador mantenga el nivel y el orden. Eso es paso a paso. En el Udinese pasaba algo parecido, los jugadores estaban nerviosos por estar cerca del descenso. Les dije que ganaríamos, que hacía falta calma. El Sevilla es un club grande a nivel europeo, hay que mantener la calma”.

Respecto a la figura del entrenador, el atacante chileno señala que "Matías (Almeyda) lo está haciendo muy bien. Si le preguntáis a Guardiola si quiere venir para acá se lo pensaría, cualquiera no viene a un club que lucha por no descender, que no tiene dinero para traer a jugadores de calidad. A Matías le gustan los desafíos y esto es un desafío constante".

Por otro lado, el 'Niño Maravilla' ha dado su bendición al desembarco como alguien como Sergio Ramos para colocarse al frente del club. "Sería bueno para el club que venga alguien que estuvo aquí tanto tiempo. Si le hace bien al club, bienvenido sea. Yo estoy de paso, yo vengo para hacer un aporte en los entrenamientos, en hablar con vosotros, en tratar que Isaac o Juanlu no sientan esa presión y estén tranquilos, creo que estoy para ayudarlos. Si alguien quiere venir a comprar un club y será bien para el Sevilla, yo me iré contento porque di lo mejor de mí, indicó.

