38.000 sevillistas renueva su fe

El club nervionense ha explicado en su web oficial que "se han contabilizado 48.000 socios renovados, de ellos 38.000 son socios abonados con derecho a asiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán (lo que supone un 95% de renovaciones), mientras que los restantes 10.000 corresponden a los socios rojos (un 80% de renovaciones). La campaña se ha desarrollado sin incidencias y se ha podido atender presencialmente a todos aquellos socios que solicitaron cita previa, incluso sin agotar la disponibilidad de las mismas.

Hay que recordar que los socios rojos que todavía no hayan renovado, aunque ya no pueden aspirar a convertirse en abonados con asiento de cara a la próxima temporada, tienen desde el 3 de julio hasta el último partido de la temporada para renovar su condición de socio. Del mismo modo, aquellos abonados que no hayan efectuado la renovación, también podrán mantener su antigüedad como socio convirtiéndose en socios rojos atendiendo al mismo plazo.

Aquellos socios rojos que deseen convertirse en abonados o los abonados que quieran cambiar de localidad, podrán hacerlo a partir del jueves 27 de junio a través del Portal del Abonado, accediendo con su nuevo número de socio de la 2024/25 -era obligatorio haber renovado previamente- y por orden de antigüedad, en horario de 8.00 a 20.00 horas. Ese mismo día 27 lo podrán hacer los socios hasta el 10.000 y los menores de 16 años. Siempre y cuando queden localidades libres, el día 28 podrán hacerlo hasta el 20.000, el 29 hasta el 30.000 y el día 30 hasta el socio 40.000. Desde el día 1 de julio y siempre en función de la disponibilidad, podrían acceder todos los socios. Y si el día 3 de julio se abrirá la renovación para los socios rojos que quieran mantener dicha condición, el 6 de agosto comenzará el periodo para las nuevas altas de forma online tanto de socios rojos como blancos".