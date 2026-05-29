Cruceros Torre del Oro lleva la Summer Tourism Party 2026 a Sanlúcar de Barrameda para homenajear a los profesionales del turismo

En esta edición, la compañía ha querido ir un paso más allá y proponer una jornada diferente, en un escenario que es en sí mismo un destino: Sanlúcar de Barrameda. La cita tendrá lugar el lunes 1 de junio de 2026, con salida en autobús desde la Torre del Oro.

Una jornada pensada para quienes hacen posible el turismo

La Summer Tourism Party nació con un propósito claro y sigue manteniéndolo en cada edición: reconocer el esfuerzo, la vocación y el sacrificio de quienes sostienen el turismo desde su base. Guías turísticos, operadores de calle, comerciales, informadores, recepcionistas y colaboradores del sector son los protagonistas de esta jornada; las personas que madrugan y trasnochan, que trabajan en festivos, que renuncian a su tiempo personal para que el turismo en Sevilla funcione con la calidad y la calidez que la distingue.

Como ha destacado en ediciones anteriores el director gerente de Cruceros Torre del Oro, Salvador Carrasco Artiaga, este tipo de celebraciones nacen de una convicción firme: "Hay otros encuentros institucionales, reuniones de directivos o responsables políticos, pero pocas ocasiones pensadas para quienes estáis en primera línea. Esta fiesta es para ellos, porque son parte importante del turismo en Sevilla".

Esa primera línea tiene un rostro cotidiano y exigente. Los guías que explican la ciudad con entusiasmo aunque lleven horas en pie bajo el sol de junio. Los comerciales y operadores que gestionan grupos, resuelven imprevistos y sonríen aunque estén agotados. Los informadores turísticos que se convierten en el primer contacto y el referente más cercano para el visitante que acaba de llegar y todavía no sabe bien dónde está. Son ellos la cara amable de Sevilla, su mejor representación.

La Summer Tourism Party es, en ese sentido, mucho más que una fiesta. Es un acto de reconocimiento y gratitud.

El itinerario: desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda

La jornada comienza a las 10:30 h. en la Torre del Oro, con salida en autobús hacia Sanlúcar de Barrameda. La primera parada del día será una visita a las bodegas Elías González, una empresa familiar que durante tres generaciones se dedica a la cosecha de sus propias viñas y a la cría de la Manzanilla. Los asistentes tendrán la ocasión de realizar un recorrido por sus instalaciones, descubrir los procesos de elaboración y degustar sus mejores vinos en su lugar de origen.

Tras la visita, el grupo se traslada a Bajo de Guía, el enclave marinero y gastronómico más representativo de Sanlúcar de Barrameda, donde embarca en el Luna de Sevilla. A bordo, una copa de bienvenida acompañada de aperitivos marca el inicio de la celebración.

La jornada gastronómica incluye un servicio de almuerzo y mesas de degustación en formato libre para quienes deseen prolongar la experiencia culinaria a su ritmo. A continuación, la celebración se traslada a cubierta con barra libre, animación musical a cargo de DJ y entrega de obsequios, todo ello con el estuario del Guadalquivir como marco natural, en el tramo que discurre entre Sanlúcar de Barrameda y el Parque Nacional de Doñana.

La jornada concluye con una cena ligera de cierre antes del atraque final, poniendo término a una experiencia que combina gastronomía, celebración y un entorno natural de especial valor paisajístico y medioambiental.

Diez horas en las que el sector turístico de Sevilla podrá ser el protagonista desde el otro lado.

Un evento que crece edición a edición

Desde su primera convocatoria, la Summer Tourism Party se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario del sector turístico sevillano. En su edición de 2025 reunió a más de 280 profesionales a bordo de una de las embarcaciones de la compañía, reflejando el creciente reconocimiento que el evento ha ganado entre quienes trabajan en el turismo. Junto a la Winter Tourism Party, celebrada cada enero, este encuentro forma parte de un compromiso permanente de Cruceros Torre del Oro con las personas que hacen posible su actividad.

Con más de 40 años navegando el Guadalquivir, la compañía mantiene firme su convicción: el turismo es, ante todo, una actividad humana. Y las personas que lo sostienen merecen ser reconocidas, celebradas y homenajeadas. La Summer Tourism Party 2026 es una ocasión más para demostrarlo.

Cruceros Torre del Oro es la compañía de referencia en navegación turística por el río Guadalquivir en Sevilla. Con más de cuatro décadas de experiencia, opera cruceros fluviales regulares y presta servicios de eventos privados a bordo de su flota de embarcaciones, con capacidad para entre 11 y 550 invitados. Comprometida con la promoción del turismo local y el reconocimiento del sector, organiza desde hace años sus Tourism Parties como espacio de encuentro, celebración y agradecimiento a los profesionales del turismo.