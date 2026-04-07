HUELGA EN AEROPUERTO DE SEVILLA

Los controladores aéreos convocan una huelga indefinida en San Pablo a partir del viernes 17 de abril

A menos de dos semanas para el inicio de la Feria de abril, se ha convocado huelga indefinida de controladores en el aeropuerto de Sevilla, acordada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y el sindicato Comisiones Obreras.

Mar Chacón

Sevilla |

Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo
Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo | EUROPA PRESS- JOAQUÍN CORCHERO

Estos trabajadores se encargan de los despegues y aterrizajes en el aeródromo de San Pablo. Acusan a la empresa de no querer sentarse a negociar y además, de reducir de forma gradual la plantilla de trabajadores, a pesar del aumento del diez por ciento del tráfico aéreo en Sevilla en el último año.

La huelga indefinida comenzará la madrugada del 16 al 17 de abril. El portavoz de la unión sindical de controladores, Pablo Gómez, narraba en Onda Cero “que están cansados de que la empresa Saerco, encargada de la gestión en las torres de control, les cambie los turnos sin previo aviso, o les anulen sus descansos”. Razones por las que se hace imposible conciliar la vida laboral y familiar, añadía Gómez.

Aún no se han fijado los servicios mínimos, ni el número de aviones que entrarán en “el nivel protegido”.

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