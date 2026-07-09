La CHG mejora la protección de La Rinconada frente a inundaciones con la recuperación del arroyo Almonazar

Se trata de

una actuación destinada a recuperar la capacidad hidráulica del cauce y reforzar

la protección frente a inundaciones de las explotaciones agrícolas e

infraestructuras situadas en su entorno. Las obras, que comenzaron el pasado

mes de mayo, cuentan con un presupuesto cercano a los 400.000 euros y tienen

prevista su finalización a finales de este verano, antes de la temporada de lluvias.

Estos trabajos forman parte de la primera fase de las obras de emergencia

destinadas a actuaciones en cauces, que cuentan con una inversión de 1,6

millones de euros.

La intervención permitirá devolver al encauzamiento las condiciones de

funcionamiento para las que fue diseñado, tras el deterioro provocado por la

acumulación de sedimentos, el crecimiento de vegetación y los procesos erosivos

que redujeron la capacidad de desagüe del cauce, con el consecuente riesgo para

episodios de desbordamiento.

Las obras contemplan la retirada de alrededor de 40.000 metros cúbicos de

sedimentos y vegetación, la restauración de la sección original del cauce y el incremento de las motas de protección, unas actuaciones que permitirán recuperar

la capacidad hidráulica del arroyo y reducir significativamente el riesgo de

inundación en las explotaciones agrícolas e infraestructuras del entorno.