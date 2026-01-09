El CEU supera los 47.000 alumnos en sus cerca de 30 centros educativos en toda España y aumenta su oferta formativa

La Universidad CEU Fernando III afronta su segundo curso académico ampliando su oferta en Ciencias de la Salud y de la Vida. Actualmente imparte los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología, y a partir del próximo curso 2026/2027 incorporará el Grado en Odontología.

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha ampliado su presencia en Elche con la apertura del nuevo edificio Capitolio, un espacio de más de 4.200 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, en el que ya estudian más de 500 alumnos de los grados en Odontología y Psicología. El edificio incorpora aulas con capacidad para más de 60 estudiantes, 20 boxes clínicos equipados con tecnología avanzada para la atención a pacientes, una clínica odontológica, cafetería, terraza y dos patios interiores que aportan luz natural a todas las plantas. Este nuevo espacio se suma a las otras dos sedes que la Universidad tiene en la ciudad y consolida la apuesta del CEU por Elche en el marco del 30 aniversario de su implantación, con la inauguración de un busto del Cardenal Herrera en la replaceta de les Barques como homenaje a esta trayectoria.

Y en Barcelona, la Universitat CEU Abat Oliba prepara el lanzamiento del Grado en Medicina para 2026, que complementará su actual oferta en Psicología y Enfermería.

La expansión sanitaria se completa con la apertura del Centro Universitario Beato Luis Belda, en Palma de Mallorca, adscrito a la Universidad CEU San Pablo. Este nuevo centro nace con la vocación de convertirse en una referencia en el ámbito biosanitario y ofrecerá los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Psicología. Además, ha firmado un acuerdo estratégico con Juaneda Hospitales para garantizar una formación práctica vinculada al entorno asistencial, y contará con capacidad para acoger a más de 2.000 estudiantes. Con este desarrollo, el CEU continúa una apuesta por las titulaciones sanitarias que inició hace más de 50 años, cuando comenzaron los estudios de Medicina en Madrid.

Infraestructuras y excelencia docente

En Madrid, la Universidad CEU San Pablo ha inaugurado el Hospital Universitario de Simulación Clínica en el campus de Montepríncipe, uno de los más avanzados de Europa, con más de 20 espacios destinados a la formación práctica en entornos asistenciales. Su modelo SimZones permite a los estudiantes adquirir competencias profesionales y habilidades transversales como liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de decisión.

La Facultad de Derecho ha estrenado un nuevo edificio de 8.500 metros cuadrados, dotado con laboratorio de criminalística y sala de audiencias para simulacros judiciales, tras una inversión de 23,5 millones de euros. Por su parte, la Facultad de Psicología ha inaugurado un nuevo espacio en Montepríncipe diseñado para potenciar el aprendizaje práctico y la innovación docente.

Asimismo, avanzan a buen ritmo en el Campus de Bormujos (Sevilla) las obras para construir un hospital de simulación en el interior del Campus que permitirá ofrecer una formación inmersiva a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad CEU Fernando III.

En el ámbito de la internacionalización, la Universidad CEU San Pablo ha conseguido la acreditación WSCUC/WASC (Western Association of Schools and Colleges), uno de los sellos de calidad educativa más exigentes a nivel mundial. Este marco reconoce la mejora continua, la excelencia académica y la proyección global de sus titulaciones, reforzando su competitividad en el espacio internacional de educación superior.

Investigación

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha desarrollado el Plan de Carrera del Personal Investigador, una iniciativa que profesionaliza la investigación universitaria en sus centros y refuerza su ecosistema científico. El programa establece un marco transparente y competitivo para el desarrollo de investigadores, alineado con estándares europeos.

El plan incorpora evaluaciones periódicas, mecanismos de estabilización, incentivos ligados a la excelencia y programas para atraer y retener talento. Además, prevé formación avanzada, apoyo en convocatorias competitivas y medidas para la transferencia del conocimiento en áreas biomédicas, tecnológicas y sociales. Actualmente, sus cuatro universidades cuentan con 149 grupos de investigación, han gestionado 16,86 millones de euros en financiación y participan en 312 proyectos nacionales e internacionales, consolidando su papel como referente en I+D.

Empleabilidad e impacto social

La empleabilidad y el compromiso social se consolidan como ejes esenciales de la actividad formativa del CEU. El programa ‘Diseña TU Futuro’, desarrollado junto al Consejo Asesor de Empleabilidad, acelera la inserción laboral de los estudiantes con la participación de compañías como Airbus, BBVA, GSK, Randstad o Vodafone. A través de sesiones presenciales, actividades prácticas, mentoring y masterclasses de líderes empresariales, los estudiantes adquieren competencias clave, mejoran su conocimiento del mercado laboral y fortalecen su red profesional.

El compromiso con la sociedad se articula a través de CEU Social, una iniciativa transversal que moviliza a estudiantes y docentes para poner su conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan. Bajo la metodología de aprendizaje-servicio, participan en proyectos de asesoramiento legal, sanitario, psicológico y técnico para entidades como Cáritas, Ilunion, Proyecto Hombre, A la Par, Prodis, Fundación Randstad o Fundación Ronald McDonald. Solo en el último curso, CEU Social ha implicado a 375 estudiantes, 63 profesores y más de 30 entidades en 37 proyectos de alto impacto social.

FP Dual en el CEU: formación conectada con la empresa

La Formación Profesional Dual continúa consolidándose como un pilar estratégico para el CEU. Con más de 700 empresas colaboradoras, su modelo combina excelencia académica con experiencia profesional, reforzando valores como la ética, la responsabilidad social y el compromiso. Los estudiantes acceden a prácticas reales desde el inicio de sus estudios, lo que incrementa su empleabilidad y facilita su inserción en entornos productivos.

Este enfoque, que incorpora metodologías digitales y herramientas tecnológicas, permite ofrecer itinerarios flexibles —FP Dual, FP + Universidad y FP Online— adaptados a las necesidades del mercado y a las expectativas de los estudiantes, y contribuye a fortalecer la competitividad del tejido empresarial a través de una formación orientada a las demandas reales del entorno profesional.