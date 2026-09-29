La Casa de la Ciencia y el Acuario de Sevilla se conectan por la conservación de cetáceos y tiburones

La iniciativa se celebrará los días 3 y 4 de octubre y nace con una idea común: conocer es el primer paso para conservar. Dos espacios, dos jornadas y dos miradas diferentes al océano que estarán conectadas por un mismo objetivo: comprender algunas de las amenazas a las que se enfrentan los animales marinos y descubrir qué podemos hacer para contribuir a su conservación.

Natalia Rodríguez, una voz para conectar océano, biodiversidad y cambio climático

Las dos jornadas contarán con la participación de Natalia Rodríguez, que con tan solo 16 años fue nombrada embajadora del Pacto Climático Europeo el pasado enero. La joven divulgadora gaditana aportará a la iniciativa una mirada centrada en la relación entre biodiversidad, océanos y los profundos cambios que están experimentando los ecosistemas.

A través de su labor de sensibilización y divulgación, Natalia acerca al público cuestiones ambientales complejas de una forma accesible, poniendo el foco en la necesidad de conocer cómo nuestras acciones pueden afectar al medio natural y a las especies que lo habitan. Su participación permitirá, además, abordar la conservación marina desde una perspectiva amplia: no solo comprender a los animales, sino entender el entorno del que dependen y las amenazas que pueden alterar su equilibrio.

3 de octubre: actividad en la Casa de la Ciencia

La primera cita tendrá lugar el sábado 3 de octubre en la Casa de la Ciencia, donde Natalia Rodríguez presentará “132 decibelios”, un proyecto de sensibilización sobre la contaminación acústica submarina y sus efectos sobre los cetáceos del Estrecho de Gibraltar. El encuentro permitirá entender cómo el ruido generado por el intenso tráfico marítimo puede interferir en la comunicación, orientación y alimentación de estos animales.

La jornada se completará con una visita a la exposición de cetáceos de la Casa de la Ciencia, conectando así el mensaje de su charla con el conocimiento de las especies protagonistas y de su biología.

La actividad comenzará a las 11am y será gratuita hasta completar el aforo.

4 de octubre: actividad en el Acuario de Sevilla

La conexión continuará el domingo 4 de octubre en el Acuario de Sevilla, donde Natalia Rodríguez ofrecerá en el Auditorio Global Omnium la charla “Sin aletas no hay paraíso”, centrada en la defensa de los tiburones y en el papel fundamental que desempeñan en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Tras la charla, la experiencia continuará en el propio acuario con la actividad divulgativa “Tiburones, no es lo que ves”, una oportunidad para conocer más de cerca a estos animales y desmontar algunos de los mitos y prejuicios que los rodean. Una propuesta que invita a cambiar nuestra mirada sobre los tiburones, comprender su importancia y descubrir por qué, cuando hablamos de ellos, no siempre es lo que parece.

La actividad comenzará a las 11:30am y será gratuita hasta completar el aforo del auditorio.

Dos entidades conectadas durante todo el año

La colaboración entre la Casa de la Ciencia y el Acuario de Sevilla no se ciñe a este evento compartido, se extiende además durante todo el año con el objetivo de favorecer que sus visitantes puedan continuar descubriendo y aprendiendo en ambos espacios.

Los visitantes que presenten la entrada de uno de los centros podrán beneficiarse de un descuento en la entrada del otro. Una iniciativa conjunta que facilita completar la experiencia del público y refuerza la conexión entre ambos espacios sevillanos, conectados por la misma forma de entender la divulgación y la conservación de los animales.