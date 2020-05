El Ayuntamiento de Sevilla peatonalizará tramos de once calles y avenidas los fines de semana

El pasado fin de semana, el Ayuntamiento estableció en una primera fase restricciones al acceso de vehículos privados en las calles San Pablo y Águilas de forma que se liberó el casco antiguo de coches y en la calle Betis. A estas tres peatonalizaciones se sumarán a partir de este fin de semana otras ocho grandes avenidas y vías de la ciudad repartidas por distintos distritos. En todas ellas se habilitarán cortes para los residentes y cruces en calles transversales para facilitar la movilidad de vehículos.

En principio, a la espera de que se concreten las franjas horarias para los distintos tramos de edad y actividades, la previsión del gobierno es que estos cortes de tráfico se produzcan entre las 10 de la mañana y las tres de la tarde y entre las 19 y las 22 horas. Tussam realizará desvíos en las líneas afectadas. Concretamente se peatonalizarán tramos de las siguientes calles: San Jacinto, desde Avd. Esperanza de Triana hasta Pagés del Corro, calle Betis, calle San Pablo, calle Águilas, calle Felipe II, avenida de la Cruz Roja, calle Agricultores, avenida de El Greco, Ciudad de Chiva, avenida Emilio Lemos y José María de Pereda-Francisco Carrera Iglesias.

Además de estas restricciones que se implantarán los fines de semana, el área de movilidad ha diseñado un plan para mejorar la movilidad peatonal diariamente aprovechando además la reducción del tráfico viario. De esta forma, en los principales cruces de la ciudad se incrementará en torno a un 30% el tiempo de paso asignado a los peatones. Con esta medida se favorece la movilidad peatonal y al mismo tiempo se reducen las posibilidades concentraciones en las aceras de los cruces a la espera de que el semáforo habilite el paso.

Como acción complementaria, se está realizando un análisis específico de los grandes cruces que dan acceso a parques y zonas peatonales para favorecer aún más el tránsito peatonal. Esta línea de actuación se va a ir aplicando de forma progresiva en áreas como el Costurero de la Reina, el acceso de Felipe II al Parque de María Luisa, la Ronda del Tamarguillo o el Parque de los Príncipes. Los cambios que se produzcan serán diarios y no sólo los fines de semana. “Estas medidas forman parte de una estrategia de ciudad para favorecer una movilidad peatonal y sostenible y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias ante la grave crisis provocada por la COVID 19. Pero al mismo tiempo se enmarcan en un modelo de ciudad hacia el que tenemos que avanzar de forma decidida en el que se reduce el uso del vehículo privado y se gana espacio para peatones, bicis, vehículos de movilidad personal y el transporte público”, explicó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

Por su parte, la asociación de ciclistas de Sevilla A Contramano ha considerado "insuficientes" las medidas de peatonalización parcial de once calles y avenidas anunciadas por el Consistorio. "Además de tratarse de una oferta intermitente que no ofrece solución a la evidente demanda ciudadana de espacios para pasear y pedalear durante los días laborables, buena parte de las once calles y avenidas propuestas, como las de Águilas, Betis o Cruz Roja, corresponden a proyectos antiguos (de peatonalización) que están en fase de realización o estudio", sin que se hayan acometido medidas prácticas o perdurables, señala el colectivo.

"Hay una enorme demanda insatisfecha de espacios para jugar, pasear y pedalear y mucho lugar disponible en las grandes avenidas, para generar una verdadera oferta de espacios para pasear y pedalear, no solo los fines de semana, sino durante los días laborables", señala la entidad, demandando aspectos como "habilitar masivamente calles residenciales para que niños y mayores puedan jugar y pasear" o transformar en carriles para bicicletas y vehículos eléctricos de tipo individual "al menos uno de los carriles por cada sentido de las grandes avenidas". Además, insta al Ayuntamiento a que "considere seriamente" la propuesta de la Red de Entidades por el Clima para cerrar al tráfico la Ronda Histórica durante los fines de semana.