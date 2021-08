Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 19/08/2021

HOY EN MÁS DE UNO SEVILLA... Hablamos de las nuevas medidas que se van a implementar en las residencias de ancianos ante el aumento de los casos de covid en estos centros. Se harán mas pruebas diagnósticas entre el personal, especialmente el que no se ha querido vacunar, que es casi el 3%. Pero es que no sólo no quieren ponerse la vacuna sino que también se están empezando a negar a hacer las pruebas. Al no ser obligatoria la vacunación, qué se puede hacer?