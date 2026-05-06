La Asociación Española contra el Cáncer moviliza a la sociedad sevillana para impulsar la investigación y una atención más humana frente al cáncer

Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer, que busca reducir el impacto del cáncer en España, vuelve a apelar a la implicación de toda la sociedad a través de una de sus iniciativas más representativas, el día de la Cuestación. Este jueves, 7 de mayo, la Asociación sale a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios/as para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad para seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la Asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

“Cuando una persona se detiene para colaborar, pone en marcha una respuesta colectiva frente al mayor problema sociosanitario en España y en el mundo. Es la unión de todos contra el cáncer. Cuanto tú paras, nosotros nos movemos contra el cáncer porque frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos”, explica Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.

La jornada contará este año con cerca de 200 mesas repartidas por toda la provincia de Sevilla, en las que 700 voluntarios atenderán a todas las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TPV o dispositivos móviles. En la cita del año pasado se recaudaron más de 2,9 millones de euros en toda España.

“La sociedad sevillana siempre nos ha impulsado para movernos contra el cáncer y seguro que este 7 de mayo vamos a contar de nuevo con su implicación. El cáncer es una causa que nos interpela a todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esta realidad vamos a dar una respuesta de todos contra el cáncer”, afirmaba Jesús Maza, presidente de la Asociación en Sevilla.

En la ciudad de Sevilla la ciudadanía encontrará mesas de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla capital en zonas céntricas o en barrios como la Macarena, Los Remedios, El Porvenir. Además, podrás encontrar a personas voluntarias en diferentes municipios de toda la provincia.

Cada aportación que se realice durante el día de la Cuestación ayuda a sostener el cuidado integral que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita a pacientes y familiares afectados por la enfermedad.

La mayor red de investigación oncológica busca el 70% de supervivencia para 2030

Más de 3.000 investigadores e investigadoras trabajan cada día con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a alcanzar nuestro objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030. Supone la mayor red de investigación de cáncer a nivel nacional, que se distribuye en 160 instituciones localizadas en 38 provincias españolas. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad social y privada que más fondos destina al cáncer en España: 157 millones de euros para 792 proyectos de investigación en curso. Uno de sus principales objetivos es impulsar investigaciones que abarquen todas las fases de la enfermedad, por lo que apoya tanto a grandes proyectos e investigadores de referencia como a jóvenes en etapas predoctorales y posdoctorales.

Para superar el 70% de supervivencia en 2030, la Asociación también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes, a la que destina más de 58,7 millones de euros. Asimismo, en 2025 lanzó una nueva convocatoria de Ayudas en biología y medicina de prevención, destinadas a la prevención de la enfermedad.

Desde su creación, lleva más de 50 años impulsando la investigación oncológica en España.

“En la provincia de Sevilla se distribuyeron más de 720.000 euros para proyectos de investigación en el 2025. Cada gesto, cada vez que este 7 de mayo nos paremos, impulsaremos un nuevo paso para alcanzar el 70% de supervivencia frente al cáncer en 2030” señala Jesús Maza.

Una atención más humana e integral

Humanizar la atención oncológica no solo consiste en tratar la enfermedad desde el punto de vista médico, sino también ofrecer una respuesta más cercana, humana e integral, capaz de entender todas las necesidades que surgen a lo largo de la enfermedad: clínicas, emocionales, físicas, sociales y de acompañamiento.

Entre las acciones concretas que desarrolla la Asociación para hacer más amable los procesos, se encuentra la creación de entornos asistenciales más accesibles, dar voz a los pacientes y sus familias en las decisiones que les afectan de manera directa y cuidar también a quienes cuidan.

“En la provincia de Sevilla la Asociación impulsa servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, fisioterapia, nutrición y deshabituación tabáquica. Durante 2025 atendimos a más de 3.284 personas. La Asociación impulsa un modelo de atención más humana e integral con equidad en el territorio para hacer frente al cáncer”, destaca Maza.

En 2025, la Asociación Española contra el cáncer atendió en toda España a un total de 170.000 personas afectadas por la enfermedad, a través de los diferentes canales de atención: digital, presencial y telefónico. A través del teléfono gratuito de Infocáncer, el 900 100 036, la Asociación atiende a pacientes y familiares afectados por la enfermedad durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Del total de intervenciones de la Asociación, más de 100.000 servicios fueron dirigidas a ofrecer apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares; más de 55.000, a cubrir necesidades psicológicas; más de 35.000, a necesidades sociales; y más de 14.000, a médico-sanitarias.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene presencia en 69 localidades de la provincia de Sevilla. Se puede contactar con la Asociación a través del 900 100 036.