El Acuario de Sevilla celebra Halloween con una noche de misterio entre tiburones y actividades para toda la familia

– Este Halloween, el misterio se sumerge en el Acuario de Sevilla. Los días 30 y 31 de octubre, el acuario ha preparado dos actividades especiales que invitan a descubrir el lado más sorprendente y misterioso del mundo animal, combinando diversión, aprendizaje y aventura en un entorno único.

La programación comenzará el viernes 30 de octubre con una edición especial de su popular Noche con Tiburones, en la que los participantes podrán recorrer el acuario cuando cierre sus puertas al público y conocer especies tan sorprendentes como el pez ballesta vampiro o las pirañas, protagonistas de esta celebración.

Durante la noche, unos educadores convertidos en peculiares marineros guiarán a los participantes en la resolución de «El misterio del fantasma del océano», una aventura llena de pruebas, sorpresas y enigmas. La experiencia incluirá también una cena tematizada con dulces de Halloween y culminará con uno de sus momentos más especiales: dormir frente al gran Oceanario, rodeados de tiburones.

La actividad se desarrollará de 20:00 a 09:00 horas, con cena y desayuno incluidos. Además, los adultos que acudan disfrazados disfrutarán de un precio especial.

El sábado 31 de octubre, la programación continuará con el curso «Experto en huesos», una actividad en la que los participantes se convertirán en auténticos investigadores de los esqueletos de algunos de los animales marinos más sorprendentes. Acompañados por el inquietante científico Von Voldemar, podrán observarlos de cerca, tocarlos e intentar identificarlos, además de realizar una visita especial por el Acuario para descubrir algunos de los mitos y leyendas que esconde el océano. Quienes acudan disfrazados recibirán un pin terrorífico.

* Las plazas para las actividades del acuario pueden reservarse en reservas@acuariosevilla.es. Toda la información está disponible en www.acuariosevilla.es/halloween

La música también tendrá su espacio en estas fechas, ya que el auditorio del acuario acogerá el concierto Candlelight: Los Clásicos de Halloween, organizado por Fever, con conocidas melodías del cine y la cultura popular interpretadas por un cuarteto de cuerda a la luz de cientos de velas (Las entradas para Candlelight se adquieren a través de la plataforma Fever)