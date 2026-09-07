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El presidente de la FAMP se reúne con el vicepresidente segundo de la Junta, responsable de Administración Local

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mantenido una reunión institucional con el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en el marco de la primera toma de contacto con el nuevo gobierno andaluz.

Redacción

sevilla |

El presidente de la FAMP se reúne con el vicepresidente segundo de la Junta, responsable de Administración Local
El presidente de la FAMP se reúne con el vicepresidente segundo de la Junta, responsable de Administración Local | famp

Durante el encuentro, que se ha celebrado en la Casa Rosa en Sevilla, sede de la vicepresidencia, ambos mandatarios han abordado las principales líneas de colaboración entre la FAMP y la Junta de Andalucía, así como la nueva etapa de cooperación más estable y útil para los municipios andaluces. Ambas partes han coincidido en la importancia de mantener una interlocución fluida y avanzar en una colaboración que permita que las políticas de la Junta respondan de manera efectiva a las necesidades de las entidades locales.

Durante la reunión han analizado, entre otras cuestiones, el fortalecimiento de los espacios de concertación y participación municipal en materia de Administración Local; la colaboración en el ámbito turístico, con especial atención al futuro del Observatorio de Sostenibilidad Turística de Andalucía (OSTA); las políticas de integridad y prevención del fraude, y las oportunidades de colaboración en materia de simplificación y desregulación administrativa.

Bellido ha trasladado además la voluntad de la FAMP de seguir actuando como hasta ahora como interlocutor del municipalismo andaluz y como puente entre las políticas autonómicas y los gobiernos locales.

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