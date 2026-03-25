Nace la Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales de la FAMP para reforzar el papel clave de las provincias en la cooperación territorial y los desafíos actuales del municipalismo

La constitución de esta Comisión ha tenido lugar en el Palacio de Carlos V en el entorno de la Alhambra de Granada, en un acto presidido por el vicepresidente de la FAMP y alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quien ha puesto en valor “la voluntad de colaboración de las ocho diputaciones provinciales andaluzas sumando esfuerzos, compartiendo experiencias y trabajando de manera coordinada. Respondemos no sólo al cumplimiento de una de las funciones esenciales de la FAMP recogida en sus estatutos, como es la defensa y promoción de las autonomías locales, sino también a la voluntad de dar un paso más en su aplicación práctica, apostando por una acción más proactiva y orientada a resultados”, ha destacado.

Por su parte, el presidente de esta nueva Comisión y presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha hecho hincapié en que “hoy no celebramos únicamente la creación de un grupo de trabajo, sino la determinación de las diputaciones para trabajar más y mejor, de forma conjunta”.

“Esta iniciativa nos pone tareas a todos, pero también nos recuerda que el verdadero peso de Andalucía reside en la unión de su territorio, en la cooperación entre administraciones y en la capacidad de dar respuestas eficaces a retos comunes, desde una visión estratégica y de futuro”, apostilló. Todo ello con un objetivo compartido, añadió: “ser más eficaces y mejorar la capacidad de respuesta ante problemas y prioridades en un contexto cada vez más cambiante y complejo”.

La vicepresidencia de esta Comisión la ostentará el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, mientras que la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ejercerá las funciones de secretaría “prestando el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para el correcto desarrollo de sus funciones”.

Partiendo de la base de que muchos municipios carecen hoy de instrumentos adecuados y de financiación suficiente para dar respuestas ágiles a las demandas ciudadanas, “las diputaciones provinciales desempeñan un papel clave como administraciones de cooperación, vertebración territorial y equilibrio entre municipios, especialmente en el apoyo a los de menor tamaño para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad”.

Reforma del Sistema de financiación y Planes de Emergencias locales

La vocación práctica de esta Comisión se ha puesto de manifiesto en los asuntos tratados en la primera reunión. En este sentido, ya se ha comenzado a trabajar con enfoque práctico en propuestas concretas sobre el sistema de financiación local, tomando como base el estudio técnico desarrollado por la FAMP sobre la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, así como la mejora de la planificación municipal de emergencias, cuestión que viene trabajando la FAMP tras los incendios forestales del pasado verano. En este ámbito, se ha apuntado la necesidad urgente de actuar, teniendo en cuenta que más de 150 municipios andaluces carecen de planes de emergencia homologados y muchos de los existentes se encuentran desactualizados. Dar respuesta y asistencia técnica a las entidades locales es fundamental, especialmente a los municipios más pequeños donde las Diputaciones tienen competencias y mayor capacidad para actuar.

Los responsables de las diputaciones también han subrayado la importancia de aprovechar instrumentos estratégicos como la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025–2030, así como seguir reforzando la colaboración con la Junta de Andalucía para mejorar la capacidad técnica y operativa de los municipios.