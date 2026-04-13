El Milagrito refuerza su apuesta por la Cultura con su participación en la película “La familia Benetón 2”

El Milagrito Industrias Químicas vuelve a apostar por la cultura y el cine español con su participación como product placement en La familia Benetón 2, la nueva comedia familiar que se estrena en cines este próximo viernes, 17 de abril, tras su paso por el Festival de Málaga, y que acaba de presentar su premiere este fin de semana en Madrid.

La conocida “botella rosa” se convierte nuevamente en parte del universo cinematográfico, siendo esta la tercera película en la que aparece como elemento integrado en la trama. En esta ocasión, el producto acompaña al protagonista, Leo Harlem, en distintas escenas de la película, consolidando su presencia como un guiño cercano y reconocible para el público.

La premiere del film se ha celebrado en los Cinesa Proyecciones de Madrid, donde estuvo presente el director comercial de El Milagrito, Javier Castro, quien quiso mostrar su apoyo al equipo artístico y técnico. Durante el evento, Castro felicitó al protagonista, Leo Harlem, así como al resto del elenco y al director por el resultado de la película.

Dirigida por Joaquín Mazón y con argumento de Curro Velázquez, La familia Benetón 2 es una producción de Atresmedia Cine que continúa apostando por el humor, los valores familiares y, en esta ocasión, por la diversidad cultural y la inclusión. La cinta está protagonizada por Leo Harlem y El Langui, acompañados por un reparto coral que incluye tanto a actores consolidados como a jóvenes talentos.

La historia retoma la vida de Toni Benetón, quien, cuando cree tener todo bajo control en su peculiar familia multicultural, ve cómo la llegada de dos nuevos bebés revoluciona por completo su día a día, multiplicando los retos… y también las aventuras.

Tercera película

Esta colaboración se suma a las anteriores participaciones de El Milagrito en producciones cinematográficas: Como Dios manda y Padre no hay más que uno, reforzando su posicionamiento como una marca cercana, familiar y comprometida con contenidos que transmiten valores positivos.

Tras su estreno en salas, la película continuará su recorrido en plataformas como Netflix y posteriormente será emitida en Antena 3, ampliando así su alcance entre el público.

Con esta iniciativa, El Milagrito reafirma su compromiso con la cultura y el entretenimiento, apostando por proyectos que conectan con la sociedad y que forman parte del imaginario colectivo desde el humor y la cercanía, valores que se alinean con la filosofía de un producto tan transversal como la conocida universalmente “botella rosa”.