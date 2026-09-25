Vithas Xanit Internacional incorpora nuevas opciones terapéuticas que ayudan a ralentizar la progresión del alzhéimer

El Hospital Vithas Xanit Internacional incorpora nuevas alternativas terapéuticas para pacientes con enfermedad de alzhéimer en fases de deterioro cognitivo leve y en fases de demencia leve, un avance que marca un punto de inflexión en el abordaje de esta patología neurodegenerativa. Se trata de los fármacos donanemab y lecanemab, los primeros tratamientos capaces de actuar sobre uno de los mecanismos biológicos implicados en la enfermedad y ralentizar parcialmente su progresión en pacientes seleccionados.

Según explica Dr. José Antonio Reyes, neurólogo de Vithas Xanit Internacional integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas, “por primera vez disponemos de un tratamiento intravenoso que puede frenar parcialmente la progresión de la enfermedad de alzhéimer en fases de deterioro cognitivo leve y en fases de demencia leve. Aunque ha llegado más tarde a España que a otros países, supone un auténtico hito en una enfermedad que conocemos desde hace casi un siglo y para la que hasta ahora no contábamos con opciones capaces de modificar su evolución”.

Estos medicamentos actúan eliminando del cerebro la proteína beta amiloide, cuya acumulación se considera uno de los procesos asociados al desarrollo de la enfermedad. Al reducir la presencia de esta proteína tóxica, se consigue disminuir la degeneración del tejido cerebral y ralentizar la velocidad de progresión del deterioro cognitivo.

“El objetivo de estos tratamientos no es curar la enfermedad ni detenerla por completo, sino ralentizarla de forma leve o moderada. Esto puede traducirse en un mayor tiempo de independencia, autonomía y calidad de vida para los pacientes en fases iniciales de la enfermedad”, señala el especialista.

Una selección rigurosa de los pacientes

Los expertos insisten en que no todos los pacientes son candidatos a estas terapias. La indicación debe realizarse de forma individualizada tras una valoración neurológica exhaustiva y siguiendo criterios clínicos muy específicos.

“Es importante que la población conozca que estos medicamentos también presentan riesgos potencialmente graves y que requieren un seguimiento muy estrecho. Por ello, los pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente por neurólogos con experiencia en enfermedad de alzhéimer para garantizar que los beneficios superen los posibles riesgos”, añade el Dr. Reyes.

La incorporación de estas nuevas opciones terapéuticas refuerza el compromiso del Hospital Vithas Xanit Internacional con la innovación y el acceso de los pacientes a tratamientos avanzados basados en la evidencia científica, ofreciendo una atención especializada y personalizada en el ámbito de las enfermedades neurológicas.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

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