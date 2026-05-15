Cómo elegir unas buenas zapatillas deportivas

Zapatillas running para hombre: pensadas para correr de verdad

Entre las zapatillas deportivas hombre las running han evolucionado muchísimo en pocos años. Antes las diferencias entre modelos eran mínimas. Ahora cada zapatilla está diseñada para objetivos muy concretos.

Hay modelos orientados a competición, más ligeros y rápidos, y otros pensados para entrenamientos diarios, donde la prioridad es la comodidad y la amortiguación.

Una de las cosas que más nota cualquier corredor cuando cambia a unas buenas zapatillas es el impacto sobre las piernas. Después de varios kilómetros, una amortiguación adecuada marca bastante diferencia.

Actualmente muchas marcas utilizan espumas reactivas de última generación que ayudan a absorber el impacto y devolver energía en cada pisada. Esto se traduce en una sensación más cómoda y menos fatiga durante el entrenamiento.

También ha mejorado mucho el ajuste. Muchas zapatillas incorporan plantillas anatómicas extraíbles que permiten adaptar mejor el calzado al pie o facilitar el secado después de entrenar.

Y luego está la durabilidad, que importa bastante más de lo que parece. Cuando alguien entrena varias veces por semana necesita un calzado preparado para aguantar muchos kilómetros sin perder estabilidad ni agarre. Por eso las suelas actuales suelen fabricarse con caucho de alta densidad resistente a la abrasión.

No todo el mundo necesita la misma zapatilla

Algo que suele pasar bastante es comprar zapatillas porque las usa un corredor conocido o porque tienen buenas opiniones generales. Pero una zapatilla puede funcionar muy bien para una persona y no ir nada bien para otra.

Hay varios factores que realmente influyen:

● Peso corporal.

● Tipo de pisada.

● Superficie de entrenamiento.

● Ritmo habitual.

● Nivel de experiencia.

Por ejemplo, alguien que empieza a correr normalmente necesita más amortiguación y estabilidad. En cambio, corredores más avanzados muchas veces buscan modelos más ligeros y reactivos.

Actualmente muchas tiendas online permiten filtrar zapatillas según todos estos criterios, lo que facilita bastante la elección.

Trail running: más protección y agarre

El trail running ha crecido muchísimo y eso también ha cambiado el tipo de zapatillas disponibles.

Correr por montaña no tiene nada que ver con correr por asfalto. El terreno cambia constantemente, hay piedras, barro, desniveles y superficies irregulares. Por eso las zapatillas trail incorporan características muy distintas. Lo primero que suele llamar la atención es la suela. Los tacos más marcados ayudan a mejorar el agarre en terrenos complicados y aportan más seguridad.

Además, muchos modelos incluyen protección lateral y refuerzos en la puntera para evitar golpes o torceduras. También se utilizan materiales más resistentes al desgaste, preparados para soportar humedad, tierra o uso intensivo. Quien empieza a correr por montaña suele notar rápido la diferencia entre usar una zapatilla normal y una específica de trail.

Zapatillas fitness y training: estabilidad antes que amortiguación

En gimnasio pasa algo parecido. Mucha gente utiliza zapatillas de running para entrenar fuerza o hacer ejercicios funcionales y realmente no son la mejor opción. Las zapatillas fitness y training están diseñadas para aportar estabilidad, especialmente en movimientos laterales o ejercicios donde el apoyo del pie es importante. Durante entrenamientos de fuerza o sesiones

de alta intensidad, una base estable ayuda bastante a mantener una mejor postura.

Normalmente este tipo de zapatillas incorpora suelas más firmes, mayor estabilidad lateral y buen agarre.

La importancia de elegir bien el calzado

Elegir unas zapatillas adecuadas no garantiza evitar lesiones, pero sí ayuda bastante a entrenar con más comodidad y seguridad.

También influye mucho en las sensaciones durante el ejercicio. Cuando el calzado responde bien, el entrenamiento se hace más cómodo desde el primer día.

Muchas veces no hace falta comprar el modelo más caro ni el más llamativo. Lo importante es encontrar unas zapatillas que realmente se adapten al entrenamiento, al tipo de pisada y a la comodidad de cada persona.

Hoy existe mucha más información y muchas más opciones que hace unos años, así que comparar antes de comprar tiene bastante sentido.

Unas buenas zapatillas deportivas ayudan a entrenar mejor, sentirse más cómodo y evitar molestias innecesarias. Y cuando alguien entrena varias veces por semana, eso termina notándose bastante.