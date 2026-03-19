Antonio Romero abre en Marbella una tienda dedicada a los sabores Born in Spain

Antonio Romero Productos Españolesestá a punto de abrir su primera tienda en España en el centro de Marbella, en Av. Puerta del Mar, 7. El nuevo espacio reúne tienda y bar en un mismo lugar y propone una forma directa de acercarse a la gastronomía española, combinando productos seleccionados con la posibilidad de probarlos allí mismo.

El bar lleva los productos de la tienda a la carta

La propuesta gastronómica gira alrededor de algunos sabores muy reconocibles de la cocina española. El jamón ibérico ocupa un lugar destacado en la carta y aparece en tablas pensadas para compartir. También habrá platos como pulpo a la gallega, steak tartar servido en mollete o carpaccio de presa ibérica con foie rallado.

La carta incorpora además propuestas que reinterpretan el aperitivo tradicional, como tostas de bonito del norte o combinaciones que mezclan sabores clásicos con presentaciones actuales.

Producto elegido con criterio

En la tienda se encontrará la selección de productos de Antonio Romero Productos Españoles, la marca propia inspirada en la tradición y la vanguardia de nuestra gastronomía. Una colección pensada para reunir algunos de los sabores más representativos de España, disponible tanto en la tienda de Marbella como en su tienda online.

El packaging forma parte del concepto de la marca. Su diseño mezcla referencias visuales españolas con una estética contemporánea que convierte muchos de estos productos en un regalo gastronómico natural, perfecto para múltiples ocasiones.

Junto a ellos aparecen vinos y una pequeña selección de marcas premium invitadas bajo el nombre “Amigos de Antonio Romero”.

La historia detrás del proyecto

Antonio Romero creció en San Pedro de Alcántara, en el bar familiar El Labrador, un entorno que marcó desde pequeño su forma de entender la gastronomía y el valor de una buena conversación alrededor de la mesa.

Su trayectoria lo llevó primero a Londres, donde trabajó en distintos restaurantes españoles y se formó en el corte profesional de jamón ibérico. Más tarde se trasladó a Canadá, donde se convirtió en el primer maestro cortador profesional de jamón ibérico del país.

Allí fundó ARC IBERICO IMPORTS empresa dedicada a la importación de productos españoles. De esa misma pasión por el producto español de calidad nació más tarde la marca Antonio Romero Productos Españoles, que lleva años operando en el mercado norteamericano y acercando nuestra cultura gastronómica más allá del Atlántico.

Vuelta a casa

La apertura en Marbella marca el inicio de una nueva etapa para el proyecto en España. Ofrecer un lugar donde descubrir productos, sentarse a comer algo y llevarse a casa algunos de los sabores más reconocibles de la gastronomía española.

“Siempre decimos que en España la vida no solo se vive, se celebra”, explica Antonio. “Queremos que eso sea exactamente lo que pase dentro de nuestra tienda”. Porque ser Born in Spain no depende de dónde hayas nacido. Depende de cómo eliges disfrutar.