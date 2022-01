LAS SECUELAS DEL CORONAVIRUS

Dos de cada tres pacientes Covid, que han requerido UCI, mantienen los síntomas meses después

El Hospital Costa del Sol se ha posicionado como un referente en la atención sanitaria post COVID-19 a través de una consulta multidisciplinar puesta en marcha en mayo de 2020 y por la que ya han pasado 300 personas, para la valoración integral y seguimiento de los pacientes que han estado ingresados–bien en la UCI o en las unidades de hospitalización- durante la pandemia. Estos pacientes acuden a esta revisión aproximadamente dos o tres meses después de recibir el alta hospitalaria. En este sentido, el perfil de los pacientes que en principio están siendo atendidos son todos aquellos afectados y hospitalizados por la COVID-19 que han tenido neumonía, la mayoría de ellos, bilateral, con algunos de los criterios de gravedad. No obstante, con posterioridad, también revisarán aquellos con una sintomatología más leve que no hayan requerido ingreso. El objetivo de esta iniciativa es hacer una valoración integral para detectar las posibles secuelas funcionales, respiratorias, cardiacas, neurológicas, psicológicas, y de calidad de vida que puedan tener estos pacientes por la COVID-19 y que aún no se hayan evidenciado. Se trata de una consulta multidisciplinar atendida por especialistas de la unidad de Medicina interna en conjunto con el servicio de Neumología y profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería, con la colaboración de otras áreas como Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Otorrinolaringología, Análisis Clínicos y Microbiología, entre otros. Durante la consulta -que se desarrolla en acto único- se les realiza un cuestionario médico, una entrevista clínica y exploración física (que incluye la toma de medidas antropométricas, de presión arterial, frecuencia cardiaca media, saturación de oxígeno…), se les realiza una radiografía de tórax, ecografía torácica, pruebas funcionales respiratorias, se les extrae una analítica con distintos parámetros entre los que se incluye la serología del virus, y se solicitan otras complementarias en caso necesario dependiendo de cada caso. (Una información extraída de la web del Área Sanitaria Costa del Sol). En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con el doctor Francisco Navarro, médico internista del Hospital Costa del Sol, que nos ha contado que "dos de cada tres pacientes Covid, que han requerido UCI por una neumonía severa, mantienen los síntomas meses después . Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.