El verano de Marbella con... Jaime Cantizano

Comunicador, presentador, Jaime Cantizano es complicidad, empatía, sentido, sensibilidad; sin olvidarnos del rigor. En octubre cumplirá cuatro años alegrándonos las mañanas al frente de 'Por fin no es lunes'. Esta es su segunda etapa en Onda Cero donde trabajó desde 1998 a 2001. Todo un todoterreno de la radio y la televisión. En las ondas cumple 30 años en este 2021, y es que empezó jovencísimo en la radiofórmula en su tierra.

Su trayectoria está jalonada de éxitos no sólo en la radio. En televisión, está considerado como uno de los profesionales más solventes y su nombre está vinculado al éxito, tal y como atestiguan la gran cantidad y diversidad de formatos que ha desarrollado a lo largo de su carrera, la mayoría de ella vinculada a Antena 3, pero también en TVE y Canal Sur.

Aunque no lo delate su acento, el jerezano y andaluz por los cuatro costados, conoce perfectamente la idiosincrasia de la ciudad de Marbella. No elude ningún compromiso solidario al que le soliciten, de hecho en mayo participó en la ciudad con el evento Chef and Kids, y no es la primera vez, ya ha sido maestro de ceremonias en más ocasiones. Su respaldo a proyectos infantiles solidarios es otra seña de identidad.