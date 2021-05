LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Ribot llega a Marbella para pasar revista

El CEO de 'Best of You', cabeza visible del proyecto del Marbella FC, Óscar Ribot tiene previsto viajar mañana desde Madrid a la Costa del Sol para apoyar al equipo en el trascendental encuentro de este domingo a las 20.00 horas en el Antonio Lorenzo contra el Recreativo Granada. Aunque su comunicación telemática es permanente, ahora podrá comprobar en persona la marcha del equipo en su primera visita desde que Abraham García es entrenador.