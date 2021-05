Óscar Escobar: "Ellos querían subir y lo han hecho"

La victoria por 3-1 contra el Arenas de Armilla en el Antonio Naranjo rubricó el ascenso a la Tercera RFEF, para la que solo necesitaban un punto. Escobar hizo balance, quiso acordarse de los que nos están como Andrés Vergara, Antonio Naranjo, y más perdidas que han llegado con la pandemia. Pese a tener en otros periodos equipos de gran nivel individual y colectivo, reconoce que esta plantilla es diferente a todas por su unión. "Llevo ocho años de presidente, muchos proyectos, y lo que han formado aquí este año no lo hemos visto nunca". Acababan los partidos cantando todos juntos camino al vestuario, eso no se ve en el fútbol semiprofesional".

El presidente de la UD San Pedro ha recibido felicitaciones de todo ámbito, y no ha faltado la del eterno rival deportivo, el Marbella. "Me ha llamado Héctor Morales, Víctor Moreno, Óscar Felipe y esta mañana un buen rato Óscar Ribot para felicitarnos". En una temporada, en la que al inicio ambos clubes estudiaban un acuerdo para que el San Pedro fuera filial del Marbella, todo ha cambiado. "Cuando se habló no parecía que el Marbella iba a tener el desenlace que todo apunta. Falta la última jornada, pero jugándose Las Palmas Atlético-Recreativo Granada, sería absurdo si uno de los dos van por la victoria. Estando los dos equipos en la misma categoría solo podemos trabajar con una buena profesionalidad, llevarnos bien y ayudarnos en lo que podamos".

Cerramos comentando con Miguel González la delicada situación del Marbella FC, que pese a ganar 2-3 en Lorca en otro partido de más a menos, sigue obligado a ganar contra el Yeclano y que sus rivales no firmen un empate.