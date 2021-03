Ellas son deporte

El editorial de Julio Rodríguez subraya las diferencias, distinciones que oprimen el crecimiento de la mujer en el deporte. En un extracto subraya: "¿Sabéis cuántas quejas he tenido de ellas, porque salen poco o nada? Quejas cero, ninguna, y eso me molesta aún más. Me molesta porque nos preocupamos de muchas deportistas tanto profesionales, como Azahara Muñoz, hasta aficionadas como Carla, de modo que todas han participado de una manera o de otra en el programa. Lo que me lleva a la conclusión de que no hay quejas porque son pocas en comparación a ellos. Me gustaría que el doble de mujeres tuvieran la oportunidad de prosperar en el deporte y me queme el teléfono diciéndome cómo no has hablado todavía de esta crack. Deseo que ese día llegue pronto. Aquí todas, lo sabéis, tenéis voz".