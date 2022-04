SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO

La VII Edición de la Cumbre Marbella All Stars presenta las nuevas tendencias del Turismo Excelente

La Cumbre de Marbella All Stars se consolida en su VII Edición, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de junio, como el principal escenario de presentación de las nuevas tendencias del turismo excelente en España. Un concepto turístico excelente, del que Marbella es el mejor escenario, que es Activo, Saludable, Sostenible y Gourmet. Tendencias del nuevo Turismo Excelente que serán puestas en escena con una innovadora programación inspirada en técnicas de Coaching, Networking, Mentoring y Think Tank que se desarrollarán en Don Carlos Beach Club, Don Carlos Resort y Santa María Golf. Una sucesión de escenarios singulares donde se sucederán experiencias, retos y desafíos bajo el nexo inspirador de #JuntosBrillamosMas2022. El Coach responsable del área gastronómica y nutricional de la VII Cumbre es Fernando Sánchez, director del mismo área de Clínica Buchinger y uno de los profesionales del mundo con mayor conocimiento de las nuevas tendencias eco, saludables y sostenibles. Grupo All Stars sube así de nivel en su constante trabajo de innovación para lograr la excelencia turística. Excelencia que este año será más inclusiva y transversal. La VII Cumbre tiene como primeros patrocinadores institucionales a Sabor a Málaga, la marca de Diputación Provincial de Málaga y por primera vez a Turismo de Andalucía, así como el área de Deportes también de Diputación de Málaga. Vista Alegre es por quinto año consecutivo la Vajilla Oficial del evento. La previsión de Grupo All Stars es que se presenten las novedades de cerca de dos centenares de marcas y servicios. Grupo Dromedario es el Café Oficial de la Cumbre. “Nada volverá a ser igual en el turismo excelente tras la pandemia. Vivimos un cambio definitivo hacia un turismo excelente Activo, Saludable, Sostenible y Gourmet. La VII Cumbre Marbella All Stars es el escenario donde se va a presentar esta nueva realidad. Un escenario donde actuarán e interactuarán los mejores profesionales del sector con un nuevo guión más didáctico y que invita a la acción”, así resumen el espíritu de la nueva Cumbre Marbella All Stars su ideóloga y principal impulsora María Asenjo. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con Ángel Marco y Fran García, promotor del evento y colaborador de Santa María Golf respectivamente. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.