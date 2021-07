La Junta propone toque de queda en Marbella, a la espera de aprobación del TSJA

Aunque tanto Marbella como Estepona bajaron su incidencia en las últimas 24 horas, aún siguen con contagios por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y es por ello, que la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles el toque de queda para Marbella y Estepona por superar la tasa de 1.000 contagiados por 100.000 habitantes. La restricción de la libertad de movimiento que acuerda el Comité de Alerta de Salud Pública no entrará en vigor hasta que no sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En el caso de Marbella, 1.038,4 y Estepona con 1.026,7. Por no hablar de que en 48 horas han fallecido 3 personas por COVID en el municipio marbellí. Junto con las dos localidades de la Costa del Sol, solo otro municipio de Andalucía, Montoro en Córdoba tendrá toque de queda de 2:00 a 7:00, siempre y cuando como decimos lo corrobore el TSJA. Por lo demás, toda la provincia mantiene las mismas limitaciones en los aforos dado que continúa en el nivel 3 de alerta, desde la pasada semana.

El PSOE denuncia la situación de saturación del Hospital Costa del Sol

El PSOE denunció ayer lo que califica de grave situación de la sanidad pública en la provincia y exigió al presidente de la Junta Juanma Moreno, que tome medidas para evitar el colapso que existe. El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo compareció en rueda de prensa y contó entre otras cosas la difícil situación del hospital Costa del Sol. A ello le sumó que hay centros de salud, consultorios y puntos de urgencia cerrados, profesionales superados por el rastreo, las pruebas Covid y la asistencia habitual, con personal de vacaciones, y centros hospitalarios saturados y afectados en su actividad quirúrgica porque no cuentan con refuerzos humanos, técnicos ni materiales suficiente, según sus propias palabras.

Transporte escolar y universitario

El Ayuntamiento de Marbella abrirá del 2 al 31 de agosto el plazo de solicitud para el transporte escolar y universitario de cara al curso 2021/22. El concejal Enrique Rodríguez ha presentado la convocatoria y las novedades para al año académico que se iniciará en septiembre y que posibilitará que la inscripción se realice tanto de forma presencial, en cualquier registro del Consistorio, o telemáticamente. Se ofertará un millar de plazas para 14 rutas escolares y universitarias, las mismas que el curso pasado.