MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. 17/08/2021

La vacuna y la mascarilla, el buen tándem para acabar con la pandemia

La COVID-19, es en sí mismo un factor de riesgo y todos los días mata a gente sana, son palabras del delegado territorial de Salud y Familias en Málaga, Carlos Bautista, la semana pasada respecto a la agresividad de la enfermedad. Bautista es médico de profesión y sabe de qué habla, como otros muchos otros especialistas, que siguen recomendando que no nos relajemos porque el virus muta, se vuelve más contagioso y la vacuna llega hasta donde llega, a inmunizar en un porcentaje muy alto, con la pauta completa y dependiendo de cada persona, pero no a esterilizar, con lo que el riesgo de contagio sigue estando en todos lados. No podemos bajar la guardia y menos en lugares como Marbella, donde el verano ha vuelto a traer una gran afluencia de turistas y la saturación sanitaria es más que patente. Las cifras turísticas suben, dato positivo, los contagios aumenta y por ende las patologías graves y las muertes, dato más que negativo. La provincia lo ha hecho muy bien y se nos ha estropeado en verano, esa frase de Bautista lo resume todo. El poco control en los aeropuerto es otra queja de los responsables sanitarios, que apunta que en la Costa del Sol está Córdoba, Jaén, media Madrid y los británicos con una sola dosis de Astrazéneca que no cubre la variante Delta. Son palabras también del delegado de Sanidad.