Lo que 2021 nos ha dejado en Marbella y la Costa del Sol Occidental

Incidencia de la pandemia

Tal y como decíamos, la incidencia del bicho nos traía el 19 de enero un nuevo hito en su corta pero temible historia. Marbella y gran parte de la comarca superaban la tasa de 500 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El municipio registraba un índice de 706,5. Había 5.832 positivos y 4.326 curados. Los fallecidos eran 89 por aquel entonces. Destacaba el caso de Manilva con una tasa de 908. También estaban por encima de los 500, Estepona con 584,3; Mijas con 614 y Fuengirola que registraba 565,3.

Medidas contra el COVID-19

Con ese escenario, el Ayuntamiento de Marbella aprobaba medidas complementarias a las establecidas por el Gobierno autonómico, dentro de las que son de su competencia, como aumentar los trabajos de desinfección en determinados lugares del municipio con alta afluencia o concentración de personas, como explicaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Además se cerraban los parques infantiles y se inutilizaban las máquinas biosaludables. Las zonas verdes en general se podrían usar hasta las ocho de la tarde, se suspendía la zona azul de aparcamiento a las seis, y se restringía el uso de los autobuses al 50% de su capacidad, con estas novedades añadidas sobre las rutas y los horarios.

Más incidencia del coronavirus

Sólo seis días después, se superaba la segunda gran barrera de contagios en Marbella: 1.180 positivos cada 100.000 habitantes cada 14 días tenía el municipio el 25 de enero. También superaba ese listón Estepona con 1.004. En Manilva, que ya había superado la barrera unos días antes, se confirmaba que también cerrarían sus actividades no esenciales -una de las medidas obligadas por superar el porcentaje del millar de positivos- con la tasa actual de 1.307.

Polémica obras plaza de Los Naranjos

Empezaba a ocupar parte de la actualidad todo lo demás que no era el coronavirus, como la polémica que suscitó, sobre todo en las redes sociales, las obras que el Ayuntamiento estaba ejecutando en la plaza de Los Naranjos para rehabilitar y mejorar precisamente los árboles que dan nombre al céntrico e histórico lugar, que, según señalaba el delegado del ramo, Diego López, no se habían talado, como podía comprobar cualquier vecino que se acercara al lugar. Eran, decía, unos trabajos necesarios desde hacía tiempo y que se habían estado retrasando para no perjudicar a los comercios del casco antiguo. Se ejecutaban en ese momento aprovechando el cierre de la actividad no esencial. Después se colocaría alumbrado y riego, y se sembrarían flores aromáticas y de temporada, además de arbustos.

Operación policial marido alcaldesa

También en febrero llegaba una operación policial que salpicaba al marido de la alcaldesa de Marbella. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y otros grupos de Policía Judicial procedentes de Madrid registraban, entre otros, el negocio de Lars Broberg, en Nueva Andalucía. Como consecuencia del operativo, una docena de personas fueron detenidas. Según algunas informaciones, el empresario sueco sería una de ellas, aunque otras aseguraban que tan sólo asistió a la inspección por parte de los agentes de su lugar de trabajo, y luego se marchó a su domicilio, sin pasar por Comisaría. La investigación se decretó bajo secreto sumarial. No se sabía por aquellos días el motivo concreto de la operación, pero sí que participaron especialistas de la sección de blanqueo de capitales.

Posible fallecimiento por Astrazeneca

Llegaba en marzo la primera incidencia grave de las vacunas contra el COVID-19. Las autoridades sanitarias estudiaban lo que podría ser el primer caso de muerte relacionado con Astrazeneca. Se trataba de una profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalpín de Marbella, de 43 años, a la que se le habría administrado unas semanas atrás la primera dosis. La mujer ingresaba días antes en un hospital de la localidad con síntomas de haber sufrido un ictus. Fue sometida a una intervención quirúrgica y fallecía poco después. El Ministerio de Sanidad informaba de que se trataba de un caso de evento trombótico por sí mismo, aunque infrecuente y que puede ocurrir en la población general. Sin embargo, contaba con la particularidad de que este tipo de casos se asocian a una disminución del número de plaquetas en sangre, lo que podía sugerir una activación anormal del sistema de la coagulación.

La vuelta de la danza a Marbella

Tras un año sin celebrarse por el confinamiento, volvía el festival Marbella Todo Danza, reconocido y consolidado a nivel nacional, con el espíritu de seguir dando a conocer al público ese arte, y bajo la premisa de aunar calidad y variedad; desde flamenco hasta vanguardia, con atención también a los más pequeños. En esta duodécima edición habría además compañías que estrenaban sus representaciones en el escenario marbellí. El cartel lo compusieron ‘Adama’, de Marcat Danza, el miércoles, 5 de mayo; ‘Curro y Lola’, Proyecto Nana, el domingo, 9 de mayo; y ‘Óleo’, de Marina Miguélez, el jueves, 13 de mayo. Además, completan el programa ‘Un cuerpo infinito’, de Olga Pericet, este sábado, 24 de abril; ‘On Goldberg variations’, de Mal Pelo, el viernes, 30 de abril; ‘Play’ de Aracaladanza, el domingo, 2 de mayo; ‘Sin permiso’, de Ana Morales, el viernes, 7 de mayo; y ’25 aniversario’ del Ballet Flamenco de Andalucía, el sábado, 15 de mayo. Todas las actuaciones se representaron en el teatro Ciudad de Marbella. El jueves, 29 de abril, el parque de La Constitución albergó la Gala de Danza Málaga-Marbella

Un paso más hacia la ampliación del hospital

62 camas más, el doble en la UCI y un área de Salud Mental. Eran algunas de las novedades que habrá en el hospital Costa del Sol una vez terminen las obras de ampliación, a finales de 2022, según la previsión que hacía la Junta de Andalucía, en la que apuntaba a que la obra estaría licitada en verano. Lo anunciaba en el mismo centro sanitario el presidente del Ejecutivo regional, Juanma Moreno. Serían en total alrededor de 100 millones de euros los que habría costado la obra, contando los 12 que hubo de emplear en el rescate de la actuación y otras cantidades, como los más de tres y medio invertidos ya en otras pequeñas remodelaciones ya ejecutadas, tal necesarias como las que aún están pendientes. El objetivo, decía Moreno, es que el Costa del Sol sea una referencia para toda España.

Fitur pandémico

La pandemia obligó a retrasar FITUR 2021 hasta mayo. Allí estaba de nuevo Marbella que iba a Madrid de la mano de un embajador internacional como Dani García. La gastronomía fue una de las ofertas que promocionó el municipio como atractivo turístico. Junto a ella el deporte, que ha mantenido la actividad de la ciudad en los meses duros de la pandemia; y el ocio. Todo ello en un expositor de 146 metros cuadrados dividido en dos partes y bajo el lema ‘Volver’, según explicaba la alcaldesa. Lo hacía en la presentación del programa de trabajo diseñado para la cita -con más de 70 reuniones- y al que precedeció un vídeo promocional, con el chef como protagonista, en el que se mostraban las varias Marbellas y San Pedros que existen, lo que le da precisamente, decía Dani García, su singularidad y atracción. El vídeo se proyectó en el expositor marbellí el miércoles 19, con motivo de la inauguración oficial de la presencia del municipio en FITUR 2021.

Parque Nacional Sierra de las Nieves

Y para finalizar mayo, llegaba la aprobación en el Congreso de los Diputados, por unanimidad, de la declaración Parque Nacional la Sierra de las Nieves. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha dado el visto bueno al proyecto, antesala al nombramiento definitivo que debe pasar por el Senado.

PGOU

Llegaba en junio a la actualidad la posiblemente segunda palabra más importante para Marbella tras ‘Covid’. O sea, PGOU. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía remitía al Ayuntamiento de Marbella el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del futuro PGOU. El Ayuntamiento lo llevaría poco después a Pleno para que diera cuenta de él. Era el último e importante trámite cumplido del proceso en ese momento, que seguiría su curso y no se interrumpía ni retrasaba a causa de la paralización en la tramitación de la LISTA, según explicaba a Onda Cero el director general de Urbanismo del Consistorio, José María Morente. La LISTA, explicaba el responsable municipal, es una ley similar a la LOUA, por lo que el impacto de la paralización de la primera sería mínimo.

Población real para la tasa

Marbella pedía entrado ya en julio a Junta de Andalucía y Gobierno central que tuvieran en cuenta la población real que había en la ciudad y la Costa del Sol en aquel momento, a la hora de establecer medidas si llegara el caso de que fuera necesario. La regidora marbellí consideraba que tener en cuenta el censo sería un error de consecuencias para una economía que empieza a recuperarse. Más importante era aún, dejaba claro, el aspecto sanitario. Muñoz pedía por ello responsabilidad y no relajarse porque el virus aún estaba presente, como los datos mostraban día a día.

Más PGOU

Ese mismo mes volvía a la palestra informativa el Plan General porque el Pleno del Ayuntamiento ratificaba el documento de avance del PGOU, una vez acabado el período de sugerencias, que se cerró con un total de 342, de las que 167 correspondieron a sociedades mercantiles, 103 a particulares y el resto, a comunidades de propietarios, asociaciones y colectivos. El texto, ratificado por unanimidad, era un paso hacia el nuevo planeamiento de Marbella, según explicaba la concejala de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel. Paralelamente a esta tramitación, se desarrollaba parte del programa de participación ciudadana, documento del que también se daba cuenta en la sesión plenaria.

El cuento de nunca acabar

El Ayuntamiento de Marbella sacaba a licitación la construcción de la residencia pública de mayores de Marbella, que se ubicará en la finca del Trapiche del Prado. La inversión prevista para esta infraestructura asistencial superará los 6 millones de euros, de fondos procedentes de las sentencias judiciales de casos de corrupción en la ciudad. Se trata de una demanda histórica de la ciudad, que en una primera fase contará con 80 plazas para residentes. Según la alcaldesa podría estar funcionando un año y medio después de que se inicien las obras, al menos en una primera fase...El objetivo, según la regidora es que las plazas, en fases posteriores, lleguen hasta las 128 en un equipamiento, que contará con un edificio para mayores dependientes, en la zona oeste, y otro para no dependientes, en la parte norte. Además, a estas instalaciones se sumará la rehabilitación del histórico edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural y que en su día fue una fábrica de azúcar, para la creación de un centro de interpretación del pasado industrial del municipio

Incendio Sierra Bermeja

El 8 de septiembre llegaba el inicio de lo que ha sido la noticia del año en la Costa del Sol. El inicio, decimos, porque el asunto se prolongó 46 días, lo que tardó en extinguirse el devastador incendio de Sierra Bermeja. Contábamos al día siguiente de iniciarse que el Infoca mantenía activo el nivel 1 de alerta del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales por varios fuegos originados esa madrugada en la zona y en el que trabajaban en ese momento 250 efectivos por tierra y 10 autobombas. Aquel día el fuego afectaba a los municipios de Estepona, Jubrique y Genalguacil. Las llamas llegaban a las carreteras de los municipios afectados y a primera hora del 9 de septiembre continuaba cortada la Autopista AP7 entre Marbella y Estepona.

Sí hubo pseudo Feria de San Pedro

La Feria de San Pedro Alcántara arrancaba, de aquella manera, el 15 de octubre con un programa de lo más variado, en una clara apuesta por la reactivación del centro urbano, y sin restricción COVID, una vez que el distrito sanitario había pasado a nivel 0 de alerta sanitaria. La fiesta se prolongaía hasta el 19 de octubre, el Día del patrón y tendría, anunciaban entonces, tres escenarios: el bulevar, El Cielo y la Plaza de la Iglesia. Estaba autorizada la decoración de locales en toda la feria y también música en vivo, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y media en exteriores, y hasta las diez d ela noche en interiores. El calendario finalizaba el mismo 19, festividad de San Pedro Alcántara, con una eucaristía a las nueve de la mañana, a la que seguiría una misa a las once y la solemne procesión del Santo Patrón que recorrería las calles Revilla, Lagasca, Pozo, Hernán Cortés, 19 de octubre, plaza de la Iglesia y a su templo.

Aparcamientos pioneros

Llegaba en noviembre otra de esas noticias de la carpeta que podríamos llamar ‘Pioneros’. Marbella disponía de un novedoso y único en todo el mundo, según aseguraba la empresa responsable, aparcamiento inteligente para bicicletas. Estaba y está junto a la biblioteca Fernando Alcalá. Es subterráneo y forma parte de una apuesta del Ayuntamiento por abordar la asignatura pendiente, en palabras de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, del uso de la bicicleta como transporte público. El curioso estacionamiento podrá gestionarse, decía la regidora, mediante una aplicación móvil de fácil uso. El aparcamiento ha supuesto una inversión de unos 40.000 euros. La mitad, 20.000, ha empleado en habilitar otro pero en superficie para 10 plazas. Éste está junto a la Escuela Oficial de Idiomas. El Consistorio quiere ahora comprobar qué modelo tiene más aceptación para usarlos en muchas otras ubicaciones. El subterráneo, por cierto, sirve para cargar las bicis que sean eléctricas mientras están aparcadas.

Presupuesto Municipal 2022

El Presupuesto Municipal de Marbella en 2022 será de 323.131.080 euros. El documento recibiría el visto bueno inicial en las primeras semanas de este diciembre con la idea de estar listo de manera definitiva en la primera quincena de enero. El montante es un 3,4% superior -11 millones más- al del presente ejercicio gracias al incremento en el padrón, la gestión del patrimonio y las transferencias de la UE y la Junta de Andalucía, principalmente, según explicaba la alcaldesa. Las áreas más importantes el año que viene serán las de Asuntos Sociales y Obras. La primera contará con cuatro millones de euros destinados a las familias y los colectivos. La segunda se traducirá en 62 obras mayores. Será el año, decía la regidora, en que fragüen los proyectos comprometidos a principio de mandato. Entre los capítulos del Presupuesto, destacan los 175.000.000 de euros que se lleva, con ese límite establecido por el plan de ajuste, el gasto en personal, y el 64% más de inversiones reales. De esa cantidad, ocho millones serán para las pymes. Además, el Presupuesto para San Pedro Alcántara será cuatro millones superior en 2022.