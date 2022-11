El Presupuesto Municipal de Marbella para 2023 no estará listo antes de que empiece el año

La tramitación está ahora mismo en la fase de la depuración de las fichas que cada delegación y departamentos municipales presentaron y el área Económica está trabajando para que las cifras cuadren. El portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, alude a un documento complejo, de más de 300 millones de euros, que debe estar bien hecho, aunque se pasen algunos días del plazo previsto inicialmente.

Modificación normas urbanísticas

El Ayuntamiento de Marbella aprobará por otra parte este viernes en el Pleno ordinario de noviembre la segunda modificación de las normas urbanísticas del actual PGOU para terminar de adaptar el planeamiento a la realidad de la ciudad. Este segundo cambio, tras el primero que se implementó en 2018, persigue la compatibilización de dos o más usos de suelo para que no ocurra como en la actualidad. Ahora mismo no se puede, por ejemplo, según ha detallado la delegada del ramo, María Francisca Caracuel, construir un Centro de Alto Rendimiento porque no está permitido el uso deportivo con el uso residencial. Del mismo modo, con la aprobación de estas modificaciones, se podrá habilitar un aparcamiento subterráneo bajo un parque o jardín, respetando siempre la masa arbórea. Además, el cierre de un hotel no conllevará que lo tengan que hacer otros locales ubicados en el mismo recinto. También cambiará la situación de los centros educativos con residencia para estudiantes.