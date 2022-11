Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Lo que haría falta, lo que se puede hacer y lo que de momento se hace

Mientras se le mete mano de una vez, se le van poniendo remedios. Que están bien, porque se le da prestancia y presencia a un lugar que lo requieren como el paso de los años lo ha demostrado. El Mercado Central de Marbella sigue esperando una gran obra que solucione del todo los problemas que año tras año manifestaba. En pasado porque ciertamente lleva algunos sin quejarse de esas filtraciones, humedades y demás habituales hasta hace, eso, poco tiempo. Parece que los últimos retoques han surtido más efecto que los anteriores. El problema es que lo que necesitaría de verdad no se puede hacer. Bueno, hacerse sí se puede, pero el coste, y no sólo hablamos del económico, es, sería muy alto. Habría que tirarlo y levantarlo de nuevo. Se cumple eso de que si la obra inicial es una chapuza, luego es más complicado corregirla. Y vamos ahora a ese remiendo. Se le van a cambiar las imágenes que lucen en algunas ventanas por otras que muestren precisamente la historia del mercado, pero no sólo del actual, sino de los otros sitios en los que estuvo años ha. No parece tan difícil.