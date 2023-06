Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Mirando a Madrid y luego a Sevilla

En San Pedro Alcántara también seguirán adelante con los proyectos ideados en el Ayuntamiento, algunos empezados ya, otros que lo harán a lo largo de los cuatro años siguientes. Bueno, esperemos. Es la continuidad en la gestión que da la mayoría absoluta. O en las gestiones. Porque además de lo suyo, la Tenencia de Alcaldía estará pendiente de lo de los otros; vamos de lo que Junta y sobre todo Estado tienen pendiente con la localidad. Como era de esperar, aunque sí podría ser de otra forma, ahora mismo, el acento se pone en eso que el Gobierno central tendría que hacer, o tendría que haber hecho ya. Que no es que no sea así; que hacer falta, la hace, claro que sí. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Pues eso, que a ver si los espigones y los accesos desde la A-7. Merecen especial atención estos últimos. No se hicieron bien, vaya usted a saber por qué, cuando las famosas obras del soterramiento que vinieron además precedidas, recuerden, de otras de acondicionamiento de la autovía, y ahora hay que remendarlas. No parece tan difícil.