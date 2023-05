Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Un hotel que cubrirá un hueco en Marbella

Están los hoteles manteniendo primeras posiciones estos días en parrilla de salida informativa; llegó fue el balance de la Semana Santa, después la previsión para el puente de mayo, los datos de ocupación récord de abril en Marbella, el balance de lo ocurrido en la festividad de primeros de mes y ahora llega el anuncio de un nuevo establecimiento. Y no de uno cualquiera. De hecho será el primero que haya en Marbella de ese tipo, de esa clase, de esos segmentos, con ese perfil de cliente. Su tarjeta de presentación o incluso su “spot” publicitario podría ser algo así como La sostenibilidad, la desestacionalización y el autoabastecimiento. Todo en uno, en Marbella. Es un sector que tenía hueco en el municipio, decía ayer María Francisca Caracuel al explicar los detalles. Dejará de tenerlo próximamente, dando por hecho que los promotores que han trasladado el proyecto al Ayuntamiento no se echan atrás, claro, aunque no tiene pinta. No parece tan difícil.