Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El "éxito" de la lucha contra la viogen

El plan del Ayuntamiento, la campaña para evitar o prevenir los malos tratos durante las ferias de las fiestas patronales es grosso modo la misma, al menos, que la del año pasado. Hay una novedad pequeña pero que también tiene su cosa y su curiosidad. En un minuto se la contamos. Pero en general, eso, lo que ya conocemos. Quizá impere aquí aquello de “si algo funciona, no lo cambies” y añadimos de nuestra cosecha, “o si lo haces, que sea poco”. Decía ayer la delegada de Igualdad de Marbella, Isabel Cintado, que no se puede hablar de “éxito” porque quizá no sea un vocablo que encaje bien en la lacra de la “viogen”. En el mismo sentido, tampoco lo es “funciona”. Pero de alguna manera hay que calificar o describir que no haya habido ni un solo caso de agresión sexual en las “semanas grandes” del municipio en los seis años que lleva desarrollándose la campaña. Tampoco lo queremos decir muy alto ni repetirlo demasiado no vaya a ser que… Y sí, esto es, por desgracia, noticiable. No parece tan difícil.