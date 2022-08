Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Un buen verano*

Termina hoy agosto de 2022, el segundo mes fuerte de este verano tan esperado desde 2020 y es hora de hacer balance. El titular sería: “Bien, pero con asterisco”. La parte positiva está en que se ha rozado el 90% de ocupación en los hoteles de la Costa del Sol en general, y Marbella en particular. El pero, el asterisco, viene de la rentabilidad: muy poca o ninguna en algunos establecimientos, debido al precio, primero de la luz, y segundo, del gas, el combustible y las materias primas. De los datos aportados por la patronal, destacamos dos curiosidades: las habitaciones ocupadas fueron más en julio que en agosto, lo que de paso ha servido para que, al final de ambos meses, el resultado sea igual que en 2019, cuando ocurrió lo contrario; y Marbella no está entre las poblaciones con mejores números del litoral. Así que, teniendo en cuenta la afluencia masiva de visitantes que cualquiera ha podido ver estos pasados 60 días en la ciudad, las viviendas de uso turístico han tenido que batir récords. Lo sabremos en unos días. O quizá también los segundos residentes hayan venido más que nunca. No parece tan difícil.