Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Avisados estamos. Episodio 2.

No había pasado nunca en el último medio siglo. Ponemos esa referencia porque hace justo 50 años que se tienen referencias oficiales de la meteorología en Marbella. Y es como una especie de confirmación de lo grave que es lo que está pasando. Con el agua, y también con la temperatura. En consonancia unos datos con los otros, como casi siempre. Ni una sola gota en los pasados 30 días del cuarto mes del año. Era el único que ostentaba el honor de haber recibido siempre algo de agua, por poca que fuera, como en 2001. Era, porque ya está al nivel de marzo, el único mes hasta ahora que registraba un solo año sin lluvias. Luego hay varios con dos años sin litro por metro cuadrado alguno. Con la temperatura el tema no es tan excepcional, pero también tiene su aquél; se podría resumir en que como dice nuestro hombre del tiempo, en marzo hizo como normalmente en abril, y en abril ha hecho como en mayo o incluso junio. Se están desplazando las estaciones, si quieren darle un punto más de notoriedad. Y eso que en Marbella el mercurio tampoco se ha disparado demasiado. Avisados estamos, episodio dos. No parece tan difícil.