Marbella vuelve de la ITB con la confianza de recuperar el turismo alemán en 2023

El balance es positivo a pesar de que no comenzó bien el encuentro. El primer día no hubo mucha participación, según ha contado a estos micrófonos la directora general del área, Laura de Arce. Ya el miércoles y el jueves sí se activaron todas las reuniones y encuentros habituales en citas así, y tanto touroperadoras como agencias de viaje manifestaron su interés por volver a la ciudad y toda la comarca, a pesar de un hándicap que todavía existe a la hora de llegar ahora mismo hasta el litoral: las dos aerolíneas que dejaron de fletar vuelos directos con Málaga en época de COVID-19 y que aun no los han restablecido.

La Solheim Cup 2023 se antoja clave para la recuperación esperada, dada la afición del alemán por el golf. También el lujo podría ser un atractivo añadido a partir de ahora, según algunos encuentros mantenidos en la feria germana.

Iluminación San Pedro

La parte sur del Bulevar de San Pedro Alcántara luce de nueva iluminación después de haberse sustituido más de 50 luminarias de las avenidas Norberto Goizueta y Luis Braille para mejorar la eficiencia energética y ahorrar en el gasto en electricidad.

El alumbrado en esta parte del espacio sampedreño era deficitario, con dispositivos que se encontraban muy deteriorados debido a su antigüedad y al agotamiento de su vida útil, y que tenían una tecnología de vapor de sodio obsoleta. Ahora se han sustituido por unidades con una estética similar, pero con tecnología LED que tienen un mayor rendimiento.

Los cambios se han hecho a lo largo de una longitud de unos 1.000 metros y una extensión cercana a los 19.000 metros cuadrados, sumando las áreas de tránsito de vehículos, acerados, aparcamientos y el interior de las rotondas.

La nueva iluminación permite avanzar en la sostenibilidad, reduciendo la contaminación lumínica y el consumo eléctrico en más de un 60%.