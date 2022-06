PODCAST DE ONDA CERO MARBELLA

Iconos otrora de la Costa del Sol

La Costa del Sol también tiene parte de lo que se ha hecho famoso bajo el nombre de “la España vaciada”; lugares antaño importantes por su propia historia, por su riqueza cultural o simplemente porque formaron parte de la vida de su alrededor. En estos minutos que tenemos por delante vamos a intentar conocer algo más sobre tres de ellos; intentar, digo, porque no crean que es fácil saber el origen exacto de algunos. El paso del tiempo ha herido también su memoria, no escrita o no localizada, hasta el punto que las referencias más antiguas que encontramos son las que nos transmiten los testigos, moradores, que todavía viven. En Iconos otrora de la Costa del Sol nos vamos a la ermita de Los Monjes, en Marbella; el Cerezal, en Ojén; y a la finca La Máquina, en Benahavís.