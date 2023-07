Garre y Pérez defenderán los espigones, la comisaría, el tercer carril y el tren litoral

Los concejales del Ayuntamiento de Marbella Cristóbal Garre e Isabel Pérez ya con diputados electos. Una corrección antes de nada: la socialista no tendrá que renunciar a su acta de concejala por ser miembro del Congreso de los Diputados. El popular sí porque se lo exige su partido. Dicho lo cual, sobre un escenario futuro en el que se haya formado un gobierno y por tanto no haya una nueva convocatoria de elecciones, ambos han explicado a estos micrófonos en qué necesidades de la ciudad se centrarán. El todavía edil del consistorio marbellí por el PP apunta cinco asuntos cruciales, como los espigones, el tren litoral, el tercer carril de la A-7 entre San Pedro Alcántara y Puerto Banús, el abastecimiento de agua y el ecosistema digital. Coincide Pérez en su planificación de trabajo con Garre en los asuntos de los espigones, la movilidad y añade el de la nueva Comisaría de la Policía Nacional aunque, ha dicho, no depende sólo del Estado.

Los protagonistas de la Feria del Libro esta semana

Marbella encara esta semana la Feria del Libro con las presentaciones de las obras Escribir desde el otro lado y Las ermitas antiguas de Marbella, ambas a las ocho de la tarde, hoy y el jueves respectivamente. El expositor de la Delegación Municipal de Cultura será el escenario esta tarde de la puesta de largo de la obra de Silvia Iglesias. Esta escritora cuenta en su haber con el primer premio en poesía del Encuentro Nacional de Escritores de la Patagonia con su libro Cuerpos Perfectos. También hoy Laura López Romero firmará ejemplares de El perfume de la reina egipcia, en el espacio de ediciones Algorfa.

La programación continuará el jueves 27 de julio con la presentación del libro Las ermitas antiguas de Marbella, de Fernando Álvarez Cantos, en el Hospital Real de la Misericordia. Asimismo, la Feria del Libro albergará firmas de ejemplares esta semana, como es el caso del comic The Inn, de Eugenio Martínez y Julio Hiraldo y de La tarántula roja, de Enrique Vaque.

El sábado rubricarán sus obras María Chups Gómez, La Pardo y los rusos, y Rafael Cuenca Luque, La memoria de una huella, y Encarni Maldonado, Trilogía poeta cantarina. Finalmente, el domingo Anabel Rico presentará en el Casino de Marbella su libro Cautivos de un enigma.