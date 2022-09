Cañavate asegura que de no modernizarse y ampliarse las infraestructuras hídricas, la Costa del Sol podría tener un problema inminente

Si no llegan rápido, al menos alguna, tendríamos que empezar a preocuparnos, asegura el responsable de la empresa de agua dependiente de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Sobre todo porque si no se mejoran las infraestructuras hídricas actuales se vería comprometido el crecimiento urbanístico y turístico de nuestra costa. Cañavate alerta de que la alta ocupación que ha habido este verano ha conllevado un "récord en el consumo de agua" lo que empeora aun más la situación. Y es que el principal suministrador de agua, el embalse de La Concepción, no da abasto para cubrir la demanda existente, ni estando al 100%. Dice Cañavate que las administraciones deben buscar soluciones reales de aquí a los próximos 50 años para que esta zona no se convierta en un desierto.

Nuevo aparcamiento

El Ayuntamiento de Marbella empieza la construcción de un aparcamiento con más de 50 plazas de capacidad, junto al campo de rugby anexo habilitado al lado del Bahia’s Park. El estacionamiento tendrá una superficie de unos 1.000 metros cuadrados. La actuación incluye la plantación de arbolado acorde con el arroyo Realejo que pasa prácticamente rodeando toda la instalación deportiva, la colocación de una red para evitar que los balones se pierdan o dañen a los vehículos aparcados, y un sistema moderno de iluminación led. De paso, ha subrayado el delegado del ramo, Diego López, se evitará que la parcela sea, como hasta ahora, un vertedero ilegal de escombros.

Los trabajos, que han requerido de la autorización de Demarcación de Carreteras por estar el terreno junto a la A7, comenzaron hace semana y media, y terminarán sobre final de septiembre