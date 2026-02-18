La Universidad Europea de Andalucía participará en los campeonatos de España universitarios en su primer curso académico

La Universidad Europea de Andalucía ha sido oficialmente incorporada al Comité Español de Deporte Universitario (CEDU), organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), lo que permitirá a sus estudiantes competir en los Campeonatos de España Universitarios. Un hito especialmente significativo al producirse en el primer curso académico de la Institución, marcando desde su inicio una clara apuesta por el deporte como seña de identidad.

Solo 86 universidades españolas forman parte del CEDU, por lo que esta incorporación sitúa a la Universidad en el mapa del deporte universitario nacional en tiempo récord, consolidando su compromiso con la excelencia académica y deportiva.La Universidad Europea, reconocida en el prestigioso Ranking de Shanghái como la mejor universidad privada de España en la última edición y situada entre las 30 mejores facultades de Deporte del mundo, amplía así su proyección en Andalucía, brindando a sus estudiantes la oportunidad de competir al más alto nivel en el ámbito universitario.

Un primer curso con identidad propia

En su año de apertura, la Universidad Europea de Andalucía no solo inicia su actividad académica, sino que comienza a construir comunidad. La participación en el CEUrefuerza el sentimiento de pertenencia a una institución que apuesta por la formación integral de sus más de 500 estudiantes, combinando excelencia académica, empleabilidad y desarrollo personal.

El rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, ha destacado la importancia de este logro: “Formar parte del Comité Español de Deporte Universitario en nuestro primer año es un orgullo. Queremos que nuestros estudiantes no solo se formen como grandes profesionales, sino también como personas capaces de liderar, trabajar en equipo y superar retos dentro y fuera del aula”.

El deporte como pilar estratégico

El deporte constituye uno de los pilares fundamentales del modelo educativo de la Universidad Europea. A través de la competición y la práctica deportiva de alto nivel, los estudiantes desarrollan competencias clave como el trabajo en equipo, la disciplinao la gestión de la presión, habilidades altamente demandadas en el entorno profesional.

Actualmente, ya son más de 500 estudiantes de la Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia y Universidad Europea de Canarias, los que participan en algún Deporte Universitario, y casi una centena de ellos lo hacen en los CEU. La incorporación de la UEA a CEDU permitirá que los estudiantes formen parte de selecciones universitarias y representen a su institución en campeonatos nacionales, reforzando el orgullo de pertenencia y la identidad universitaria desde el primer momento.