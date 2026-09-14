La Universidad Europea de Andalucía inicia el curso con 1.200 estudiantes y consolida su crecimiento en su segundo año

La Universidad Europea de Andalucía ha inaugurado oficialmente el curso académico 2026-2027 con una comunidad universitaria que aproximadamente alcanza los 1.200 estudiantes, consolidando así su crecimiento durante su segundo año de actividad. La incorporación de más de 800 nuevos estudiantes confirma la positiva evolución de una institución que continúa consolidando un modelo educativo diferencial basado en el aprendizaje experiencial, la innovación y la conexión con el mundo profesional.

El inicio del curso ha estado marcado por la celebración de la ‘Welcome’, una jornada de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, un encuentro diseñado para facilitar su integración en la vida universitaria, fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad académica y acercarles a los recursos y servicios que contribuirán a su desarrollo académico, profesional y personal.

El Grado en Odontología y el Máster en Psicología General Sanitaria, las titulaciones más demandadas

Entre las titulaciones que han registrado una mayor demanda para este curso destacan el Grado en Odontología, en español y en inglés, y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, dos programas que reflejan el interés creciente por una formación altamente especializada y conectada con las necesidades actuales de la sociedad y del mercado laboral. El rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, señalaba que "alcanzar los 1.200 estudiantes en nuestro segundo curso académico es un hito que demuestra la confianza que estudiantes y familias han depositado en nuestro proyecto educativo".

La Universidad Europea de Andalucía desarrolla su actividad en un campus de 27.000 m2, el segundo más grande de la Institución, concebido para favorecer una experiencia universitaria diferencial, con espacios de aprendizaje innovadores, tecnología avanzada y entornos diseñados para impulsar el desarrollo de competencias profesionales desde el primer día. A ello se suma una sólida red de colaboración con empresas, instituciones y organizaciones de referencia, que permite a los estudiantes participar en prácticas, proyectos y experiencias reales durante su formación, reforzando así su empleabilidad y preparación para afrontar los retos del mercado laboral.

Por su parte, el vicerrector de Calidad, Investigación, Profesorado y Estudiantes, José Luis Martínez Rubio, ha subrayado la importancia de la acogida de los nuevos estudiantes: "Queremos que nuestros estudiantes vivan una experiencia universitaria completa desde el primer momento. La ‘Welcome’ es una oportunidad para empezar a construir su vínculo con nuestra comunidad universitaria que los acompañará durante toda su etapa formativa".