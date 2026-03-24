Torrox se proyecta en Málaga en Semana Santa con el ‘Mejor Clima de Europa’

El Ayuntamiento de Torrox ha puesto en marcha una nueva acción de promoción turística con la proyección de un vídeo del municipio en la fachada principal de El Corte Inglés de Málaga, en la avenida de Andalucía, uno de los enclaves con mayor tránsito de personas de la capital de la Costa del Sol. El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha destacado la importancia de esta iniciativa, subrayando que “se trata de una acción estratégica que nos permite acercar la imagen de nuestro municipio a miles de personas en un momento clave como la Semana Santa, en el que Málaga recibe a numerosos visitantes”.

La campaña se desarrolla durante 15 días, del 22 de marzo al 5 de abril, en la considerada como la pantalla publicitaria más grande de Andalucía, con unas dimensiones de 140 metros cuadrados y tecnología LED. Este soporte funciona de 7:00 a 24:00 horas, lo que permite una emisión continuada durante 17 horas diarias. En este periodo, los vídeos promocionales de Torrox se emitirán con una frecuencia de 102 pases al día, lo que supone más de 1.500 impactos publicitarios a lo largo de toda la campaña, garantizando una amplia visibilidad del destino en un momento de gran afluencia de visitantes con motivo de la Semana Santa.

El alcalde ha incidido en que “estar presentes en un espacio tan visible y concurrido como esta pantalla supone una oportunidad para reforzar la proyección de Torrox como destino turístico de referencia”, poniendo en valor los principales atractivos del municipio y su posicionamiento bajo el eslogan „Mejor Clima de Europa‟. En este sentido, Óscar Medina ha señalado que esta acción promocional “permite impactar tanto en visitantes nacionales e internacionales como en el propio público malagueño, ampliando el alcance de la marca Torrox en uno de los momentos de mayor actividad turística del año”.

Asimismo, ha subrayado que “la promoción directa en mercados cercanos como Málaga resulta fundamental para seguir atrayendo visitantes y consolidar el flujo turístico hacia el municipio, contribuyendo al desarrollo económico local y al dinamismo del sector”. El alcalde ha añadido que el Ayuntamiento continúa trabajando en distintas líneas de promoción turística con el objetivo de posicionar a Torrox como “un destino atractivo durante todo el año, aprovechando sus condiciones climáticas, su oferta de playas y su amplia oferta de ocio y servicios”